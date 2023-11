Galaxy S24 Ultra : découvrez les quatre coloris du flagship de Samsung dans ces rendus

Benchmarks, composants, appareils photo… à deux mois de sa sortie supposée, les détails concernant le Galaxy S24 Ultra fuient à intervalle régulier sur la toile. Aujourd’hui, ce sont des rendus des coloris dans lesquels le futur vaisseau amiral de Samsung sera proposé qui nous sont donnés à voir dans des rendus réalisés par des fans de la marque sud-coréenne.

Bien qu’il ne s’agisse que de rendus hypothétiques, les images publiées par Phone Arena donnent une très bonne idée de l’apparence finale du Galaxy S24 Ultra. Comme on peut le constater sur le smartphone devrait être proposé dans 4 robes différentes : noir, gris, violet et jaune. La rumeur court également selon laquelle Samsung proposera des coloris exclusifs aux clients qui achèteront son smartphone en ligne.

L’information reste à prendre au conditionnel, mais les sources proches de la marque mentionnent des robes orange, bleu clair et vert clair. Arrivé à ce point, et en supposant que toutes les fuites se rapprochent de la vérité, on a une idée assez précise des spécifications techniques du Galaxy S24 Ultra. Du point de vue logiciel, Android 14 et l’interface maison One UI 6.0 venant d’être mis à la disposition des utilisateurs, on imagine sans mal que Samsung implémentera la surcouche logicielle au smartphone dès le lancement.

Le Galaxy S24 Ultra sera proposé en 7 coloris, dont trois exclusifs à la boutique en ligne

On sait aussi que le Galaxy S24 Ultra sera richement doté au niveau matériel. Contrairement aux « simples » Galaxy S24 et S24 Plus, le S24 Ultra devrait ainsi être le seul modèle à bénéficier du Snapdragon 8 Gen 3 partout dans le monde.

Le Galaxy S24 devrait disposer d’une dalle OLED M13 plus précise et lumineuse, tandis qu'il sera muni d’un tout nouveau capteur de 50 MP plutôt qu'un téléobjectif 3X de 10 MP. Il aura cependant fort à faire pour prendre de meilleures images que l'iPhone 15 Pro Max, qui sera probablement son plus grand concurrent. Selon DxOMark, le flagship de Cupertino ne rate le titre de meilleur photophonequ' à deux points près.