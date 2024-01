Galaxy S24 : 2 fois plus de stockage, bonus de reprise, voici les avantages des précommandes

A l'approche de la présentation officielle des Galaxy S24, le leaker réputé billbil-kun vient de dévoiler à l'avance les bonus de précommande pour les futurs smartphones de Samsung.

Comme vous le savez peut-être, Samsung devrait dévoiler officiellement les Galaxy S24 ce mercredi 17 janvier. Malheureusement pour le constructeur, les fuites se sont multipliées ces derniers mois, à un tel point que l'on connait quasiment tous sur ses futurs smartphones.

En début janvier 2024, nous avons pu par exemple découvrir certains des avantages offerts par Samsung dans le cadre des précommandes. Or, le leaker réputé billbil-kun vient d'apporter la touche finale en révélant l'intégralité des bonus proposés par la marque pour les premiers acheteurs.

Selon les informations partagées par l'insider sur le site Dealabs, la période de précommande s'étendra du 17 au 30 janvier 2024. Ce qui sous-entend par ailleurs que les Galaxy S24 seront officiellement disponibles après cette fenêtre, soit dès le 31 janvier.

Voici les bonus de précommande des Galaxy S24

Mais justement, à quoi pourront prétendre les premiers utilisateurs ? Voici la liste des différents avantages proposés par la firme sud-coréenne en France :

Une capacité de stockage doublée pour le même prix

Jusqu'à 100 euros de bonus pour la reprise de votre ancien appareil (en plus du montant initial)

Une montre Galaxy Watch 6 offerte jusqu'au 21 janvier 2024

Sur ce dernier point, notez que nous avons eu des informations contradictoires de la part de Samsung. En effet, le constructeur nous a confirmé que ce bonus n'était plus d'actualité, la faute à un stock insuffisant de Galaxy Watch 6.

D'après billbil-kun, cette offre de précommande sera valable auprès de tous les revendeurs partenaires de la marque dans l'Hexagone, comme la Fnac-Darty et Boulanger par exemple. Bien entendu, il sera également possible de passer par la boutique officielle du constructeur.

Les prix supposés des Galaxy S24

Concernant les prix, on devrait donc retrouver la grille tarifaire suivante en prenant en compte les différents bonus cités plus haut :

Galaxy S24 128 Go (Noir, Argent, Indigo, Crème) : capacité de stockage 2x (256 Go) à 899 € au lieu de 959 €

Galaxy S24 + 256 Go (Noir, Argent, Indigo, Crème) : capacité de stockage 2x (512 Go) à 1169 € au lieu de 1289 €

Galaxy S24 Ultra 512 Go (Noir, Argent, Indigo, Crème) : 1469 € au lieu de 1589 €

Galaxy S24 Ultra 1 To (Noir, Argent, Indigo, Crème) : 1589 € au lieu de 1829 €

Précisons que d'après le leaker réputé Roland Quandt, Samsung ne permettra aux acheteurs des Galaxy S24 Ultra 512 Go de doubler gratuitement leur capacité de stockage. Ils devront se contenter du prix réduit, sans l'espace supplémentaire. La raison ? La version 1 To du Galaxy S24 Ultra serait disponible via la boutique Samsung dans certains pays uniquement comme l'Allemagne ou l'Autriche. Mais encore une fois, cette information reste à vérifier. Nous en aurons le coeur net demain lors de la présentation officielle des Galaxy S24.