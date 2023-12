Galaxy S24 : vous pourrez envoyer des messages par satellite, ce changement sur One UI le confirme

Bonne nouvelle pour les futurs propriétaires de Galaxy S24, les smartphones haut de gamme de Samsung vont bien se doter de la connectivité par satellite, ce qui devrait permettre d’alerter les secours même dans des zones blanches.

Des fuites et des rapports récents ont évoqué l’arrivée d'une fonction d'envoi de SMS d'urgence via la connectivité satellite, offrant aux utilisateurs une bouée de sauvetage cruciale dans les situations où les réseaux mobiles traditionnels sont inaccessibles. On sait désormais de source sûr que cette fonctionnalité va bien être ajoutée aux prochains Galaxy S24 de Samsung, puisqu’un changement sur One UI vient d’apparaître.

Une nouvelle capture d'écran d'un téléphone Galaxy vient de mettre en évidence la fonction d'envoi de SMS d'urgence, nommée “SMS d'urgence par satellite”. Cette fonction est conçue pour répondre aux scénarios dans lesquels les utilisateurs se trouvent en dehors de la couverture du réseau mobile ou dans des situations d'urgence sans connectivité.

Comment fonctionnera la fonctionnalité de SOS d’urgence de Samsung ?

D’après ce que l’on voit sur One UI, les utilisateurs de Galaxy S24 pourront exploiter la connectivité satellite pour envoyer des messages textuels d’urgence, même dans les zones blanches. Cette fonctionnalité fait écho à la fonction d'envoi de SMS d'urgence de l'iPhone, qui permet déjà aux utilisateurs de transmettre des SMS accompagnés de leur position GPS aux équipes d'intervention d'urgence. Il n’est d’ailleurs pas rare de la voir sauver de nombreux randonneurs en détresse.

Les messages d'urgence par satellite sont donc très prometteurs, en particulier dans les situations où des personnes sont bloquées dans des endroits isolés sans couverture de réseau cellulaire. Dans de tels cas, cette fonction devient un moyen de communication vital avec la famille, les amis ou les services d'urgence.

Pour préparer l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité, Samsung a développé sa propre technologie 5G NTN (New Radio Technology), qui facilite la communication bidirectionnelle par satellite. Cette technologie est conforme aux normes définies par le projet de partenariat de troisième génération (3GPP) dans la version 17, ce qui garantit une fonctionnalité robuste et normalisée.