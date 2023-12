Galaxy S24 : tous les prix en Europe dévoilés, et il y a des surprises

Une fuite vient de dévoiler tous les prix des Galaxy S24. Et Samsung semble vouloir suivre l’exemple d’Apple et ses iPhone 15, avec une stratégie tarifaire mesurée. Les trois smartphones se déclineront tous en deux paliers de stockage, pour des prix qui s’échelonnent de 900 euros environ à légèrement plus de 1500 euros. Découvrez tous les prix et la comparaison avec leurs prédécesseurs.

Le lancement des Galaxy S24 se rapproche. Les rumeurs affirment que Samsung pourrait présenter ses smartphones mi-janvier, plusieurs semaines en avance par rapport à son calendrier habituel. La gamme se déclinerait toujours en trois versions : S24 classique, S24+ et S24 Ultra. Ce dernier arborerait un design toujours différent de ses petits frères, hérité des Galaxy Note, ainsi qu’un rangement pour le stylet tactile.

Les nouveautés attendues dans ces smartphones concernent aussi bien le châssis, la fiche technique, ainsi que l’interface. Design plat. Écrans plus grands. Tranches en titane. Dalles LTPO pour tout le monde. Meilleure luminosité de l'affichage. Définition Quad HD pour le S24+. Processeur Exynos chez tout le monde, sauf le S24 Ultra qui aurait un Snpadragon 8 Gen 3. Meilleure batterie sur le S24 et le S24+. Nouveau zoom périscopique 50 mégapixels pour le S24 Ultra. Et une interface agrémentée d’une intelligence artificielle générative appelée Gauss.

Presque tous les prix des Galaxy S24 sont en baisse

Toutes ces nouveautés auront elles un impact sur le prix des smartphones ? La réponse semble être négative. Nos confrères néerlandais de Galaxy Club ont dévoilé la gamme de prix attendue en Europe. Et il y a une première bonne nouvelle : les tarifs des S24 sont en baisse par rapport à ceux des Galaxy S23, contrairement à ce qu'annonçaient d'autres fuites. Un recul que nous devons certainement à Apple qui a également baissé le prix de ses derniers iPhone, en comparaison des terminaux de 2022.

Voici donc tous les prix des S24 avec le montant de la baisse (ou de la hausse) pour chaque modèle :

Galaxy S24 128 Go : 899 € (- 60 €)

(- 60 €) Galaxy S24 256 Go : 959 € (- 60 €)

Galaxy S24+ 256 Go : 1,149 € (- 70 €)

(- 70 €) Galaxy S24+ 512 Go : 1,269 € (- 70 €)

Galaxy S24 Ultra 256 Go : 1,449 € (+ 30 €)

(+ 30 €) Galaxy S24 Ultra 512 Go : 1,569 € (- 30 €)

Galaxy S24 : Samsung supprime la version 1 To du modèle Ultra

Comme vous pouvez le constater, le S24+ est le modèle qui bénéficie de la plus forte baisse de prix, suivi de près par le S24. Vous remarquerez aussi que le S24 Ultra en version 256 Go est le seul à voir son prix progresser. La meilleure hypothèse pour expliquer cela est l’augmentation de la RAM dans le S24 Ultra 128 Go, qui passe de 8 Go à 12 Go.

Vous remarquerez aussi que le S24 Ultra 512 Go ne baisse que de 30 euros, soit deux fois moins que le S24. Il est probable que cette différence soit due à la présence d’un Snapdragon dans le S24 Ultra. Enfin, nous remarquons que Samsung a supprimé le palier de stockage à 1 To du S24 Ultra, peut-être parce que la version 1 To du S23 Ultra ne s’est pas très bien vendue. Que pensez-vous de ces prix ? Rendez-vous dans les commentaires pour en discuter.

Source : Galaxy Club