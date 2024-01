Samsung dévoile ses Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra, ses nouveaux smartphones dopés à l’IA

Samsung vient d’officialiser ses nouveaux Galaxy S24. Sans surprise, nous avons trois modèles : le S24, le S24+ ainsi que le S24 Ultra. Des téléphones très carrés au niveau de leurs caractéristiques techniques, mais qui veulent surprendre dans un tout autre domaine, à savoir l'utilisation de l'IA.

Après des mois de rumeurs, les voilà enfin officiels ! Samsung a présenté ses Galaxy S24, ses nouveaux smartphones phares. Des terminaux haut de gamme, voire premium, qui embarquent évidemment le meilleur de la technologie.

Concernant le design et la technique, Samsung n’a pas révolutionné sa formule. Nous avons un châssis un peu repensé au niveau des tranches sur les S24 et S24+. Celles-ci sont plus fines et plus plates. On note tout de même des écrans légèrement plus grands (6,2 et 6,7 pouces) par rapport aux S23 et S23+, mais pas de quoi casser trois pattes à un canard. Concernant le S24 Ultra, Samsung ajuste sa recette avec un châssis en titane beaucoup plus léger et agréable sous les doigts, mais aussi un écran totalement plat, contrairement à l’incurvé des modèles précédents.

Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Ecran Dynamic AMOLED 2X 6.2"

FHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

2600 nits

Dynamic AMOLED 2X 6.7"

QHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

2600 nits

Dynamic AMOLED 2X 6.8"

QHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

2600 nits Chipset Samsung Exynos 2400 Samsung Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 OS Android 14 + One UI 6.1 Android 14 + One UI 6.1 Android 14 + One UI 6.1 RAM 12 Go 12 Go 12 Go Stockage 128/256 Go 256/512 Go 256/512 Go 1 To microSD Non Non Non Capteur principal * 50 MP grand angle f/1,8

* 12 MP ultra grand angle f/2,2

* 10 MP Téléobjectif Zoom optique 3X f/2,4 * 50 MP grand angle f/1,8

* 12 MP ultra grand angle f/2,2

* 10 MP Téléobjectif Zoom optique 3X f/2,4

* 200 MP grand angle f/1,7

* 12 MP ultra grand angle f/2,2

* 10 MP Téléobjectif Zoom optique 3X f/2,4

* 50 MP Zoom optique 5X f / 2,2

* Autofocus laser Capteur selfie * 12 MP ultra grand angle f/2,2 * 12 MP ultra grand angle f/2,2 * 12 MP ultra grand angle f/2,2 Batterie 4000 mAh, charge rapide 25 Watts 4900 mAh, charge rapide 45 Watts 5000 mAh, charge rapide 45 Watts 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68 IP68 Galaxy IA Oui Oui Oui Prix * 128 Go : 899 euros

* 256 Go : 969 euros * 256 Go : 1169 euros

* 512 Go : 1299 euros * 256 Go : 1469 euros

* 512 Go : 1589 euros

* 1 To : 1829 euros

Des smartphones remis techniquement à jour et qui misent sur l’IA

Côté technique, Samsung promet des écrans plus lumineux (jusqu’à 2600 nits) ainsi que de meilleures performances. Le S24 Ultra embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, le SoC le plus puissant du marché actuellement. Déception en revanche pour les deux autres modèles, qui sont équipés avec un Exynos 2400. Cela fait un peu peur, les Exynos n’ayant pas bonne réputation, mais Samsung assure que les soucis de puissance appartiennent au passé.

Ce n’est pas sur la technique que Samsung veut convaincre, mais sur l’usage. L’IA est en effet au cœur de la surcouche One UI 6.1 (Android 14) et permet, par exemple, de résumer un article en ligne ou encore de traduire instantanément une conversation téléphonique. Un véritable game-changer pour le constructeur qui voit cela comme une vraie révolution des usages, à l’image de celle causée par l’arrivée des smartphones à la fin des années 2000. A noter que côté logiciel, la marque promet 7 ans de mises à jour Android. La garantie que votre S24 tiendra sur la durée.

Les smartphones sont d’ores et déjà disponibles en précommande et sortiront le 30 janvier prochain. Si vous précommandez dès maintenant, Samsung double la capacité de stockage et offre un bonus de reprise de 100 euros. Voici les prix des Galaxy S24 :

Galaxy S24

128 Go : 899 euros

256 Go : 969 euros

Galaxy S24+

256 Go : 1169 euros

512 Go : 1299 euros

Galaxy S24 Ultra

256 Go : 1469 euros

512 Go : 1589 euros

1 To : 1829 euros

Des produits intéressants sur le papier et que nous testerons très rapidement.