Les Galaxy S24 pourraient se transformer en petit PC gaming grâce à cette technologie d’AMD

Samsung présentera au cours des prochaines semaines de nouveaux smartphones haut de gamme, et ceux-ci devraient être accompagnés d’une technologie signée AMD héritée des PC gaming.

Les nouveaux smartphones Galaxy haut de gamme font chaque année partie des appareils les plus attendus, et les prochains Galaxy S24 ne font pas exception à la règle. Alors que l’on connaît déjà le design des appareils et une bonne partie de leur fiche technique, un média coréen vient de partager une information importante au sujet d’une fonctionnalité qui devrait faire son arrivée avec cette génération.

On sait déjà que les Galaxy S24 devraient être véritablement taillés pour le gaming grâce à un GPU personnalisé avec une fréquence beaucoup plus élevée que sur les autres smartphones Android, mais c’est surtout la nouvelle de l’arrivée d’une technologie signée AMD qui devrait enthousiasmer aux joueurs.

Les Galaxy S24 pourraient faire tourner des jeux PC

D’après AjuNews, Samsung aurait collaboré avec Qualcomm et AMD pour apporter la technologie FSR (FidelityFX Super Resolution) sur les prochains Galaxy S24. Pour rappel, cette technologie permet d'améliorer la qualité de l'image et d'augmenter indirectement le nombre d’images par seconde en jeu, à l’instar du DLSS de Nvidia.

Concrètement, le FSR restitue les images à une définition inférieure, puis utilise un algorithme de mise à l'échelle spatiale pour donner l'impression que le jeu tourne à une définition supérieure. Il se démarque de la technologie DLSS par son aspect open source, qui lui permet de fonctionner sur beaucoup plus de cartes graphiques.

Son arrivée sur les Galaxy S24 pourrait bien permettre à Samsung de faire fonctionner des jeux destinés aux PC ou aux consoles de salon, comme peut déjà le faire l’iPhone 15 Pro avec Resident Evil Village. Il reste maintenant à savoir si les différents studios vont ou non adapter leurs jeux pour les smartphones, mais il est déjà assez excitant de savoir que ces petits appareils pourront bientôt se transformer en véritables PC gamer de poche.

Un nouveau rapport vient également d’affirmer que Samsung présentera ses prochains Galaxy S24 le 17 janvier prochain aux États-Unis, ce qui confirme les dires de certains autres leakers. Il ne reste donc plus que quelques semaines à patienter avant de tout savoir à leur sujet.