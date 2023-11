Les Galaxy S24 seront disponibles à la vente dès le 30 janvier 2024, ça se confirme

Samsung va lancer ses Galaxy S24 dès la mi-janvier 2024, et ceux-ci seront ensuite disponibles à la vente quelques jours plus tard à la fin du mois. On connaît désormais la date précise de leur lancement.

Plusieurs rapports ces dernières semaines ont indiqué que Samsung se préparait à lancer ses prochains smartphones haut de gamme, les Galaxy S24, bien plus rapidement que la génération précédente. Tout indiquait que Samsung allait présenter ses appareils dès le 17 janvier prochain, et un nouveau rapport de The Elec vient désormais de corroborer cette information.

Pour rappel, Samsung avait annoncé la série S23 le 1er février 2023 et l'avait rendue disponible à l'achat le 17 février. Le géant coréen aurait donc près de 15 jours d’avance sur son planning habituel. Mieux encore, on sait désormais que les smartphones seront livrés dès la fin du mois de janvier.

Samsung lancera ses Galaxy S24 dès le 30 janvier 2024

En plus de confirmer la date de présentation des Galaxy S24, The Elec en a également profité pour dévoiler à quelle date la série sera commercialisée. D’après leurs informations, les précommandes seront ouvertes dès le 19 janvier, et dureront jusqu’au 25 janvier suivant. Les smartphones seront ensuite livrés chez les premiers clients à partir du 30 janvier, et disponibles à la vente dans la plupart des magasins habituels le même jour.

Cette avance sur le planning de l’année dernière s’explique par le fait que Qualcomm a présenté sa nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3 plus tôt que prévu cette année, ce qui a d’ailleurs déjà permis à Xiaomi de lancer ses nouveaux Xiaomi 14 en Chine. Il reste cependant à savoir quand ces smartphones arriveront en France, Xiaomi étant connu pour mettre très longtemps avant de sortir ses appareils à l’international.

Pour l’instant, on ne sait pas si Samsung compte ou non offrir des cadeaux lors de la précommande de ses appareils, mais il s’agit toujours d’une période assez intéressante pour vous procurer les nouveaux appareils de la société. L’année dernière, pour le bonus de précommande, Samsung avait permis aux clients de passer gratuitement sur un modèle avec un stockage plus élevé. En achenant un Galaxy S23 Ultra avec 256 Go de stockage, vous receviez alors un modèle avec 512 Go de stockage.