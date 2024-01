Le Galaxy S24 Ultra est le smartphone le plus résistant du marché, la preuve en vidéo

Samsung a rendu son Galaxy S24 Ultra bien plus résistant que les modèles précédents. Les différentes améliorations apportées aux matériaux ont fait de lui l’appareil le plus durable à ce jour, comme vient de le montrer un nouveau test de l’extrême.

Avec son Galaxy S24 Ultra, Samsung a non seulement amélioré certains des composants internes du smartphone, mais a surtout utilisé des matériaux toujours plus résistants à l’extérieur. Le smartphone est notamment le premier de la série à utiliser un cadre en titane, mais surtout un tout nouvel écran protégé par du verre Gorilla Armor.

JerryRigEverything, la chaîne YouTube animée par Zach Nelson, est connu pour tester la durabilité de divers gadgets en les rayant, en les brûlant et en les pliant. Le Galaxy S24 Ultra a donc sans surprise joué les cobayes dans une nouvelle vidéo.

L’écran du Galaxy S24 Ultra est plus résistant que ceux de ses concurrents

Dans ses tests, Nelson a une phrase d'accroche qu'il utilise chaque fois qu'il raye l'écran d'un téléphone avec ses outils : « Rayures au niveau 6, rainures plus profondes au niveau 7 ». Il fait ici référence à l’échelle de dureté de Mohs. Le verre se raye habituellement aux niveaux 6 et 7, le saphir au niveau 9, et le diamant au niveau 10.

Cependant, le Galaxy S24 Ultra n’est plus comme les autres. L'écran du téléphone, qui est recouvert d'un nouveau matériau appelé Corning Gorilla Armor, ne s'est pas rayé au niveau 6, mais au niveau 7, avec des rainures plus profondes au niveau 8. Cela signifie que l'écran du Galaxy S24 Ultra est le plus dur jamais testé, et qu’il peut sans problème résister aux rayures de la plupart des objets du quotidien, tels que les clés, les pièces de monnaie ou les couteaux. Nelson a d’ailleurs utilisé un microscope pour examiner les rayures de plus près et a confirmé que le Galaxy S24 Ultra avait une meilleure résistance que les modèles précédents.

Avec un écran aussi résistant, les propriétaires du smartphone devraient donc y réfléchir à deux fois avant d’acheter un verre trempé, puisque ceux-ci deviennent de moins en moins utiles. Rappelons également que le Galaxy S24 Ultra dispose d’un écran très peu réfléchissant grâce au verre de Corning, et il s’agit probablement de l’un de ses atouts les plus impressionnants. Coller un verre trempé réfléchissant sur l’écran supprimerait donc l’avantage qu’offre le smartphone sur ses concurrents.

Le Galaxy S24 Ultra passe tous les tests de durabilité sans fléchir

Le Youtubeur a aussi fait l’éloge du cadre en titane du téléphone, qu'il a qualifié de “super-léger, super résistant et super cool”. Le cadre ne se raye pas facilement et confère au téléphone un aspect haut de gamme et élégant. Les caméras, les boutons et les haut-parleurs du téléphone ont également survécu au test de rayures sans aucun dommage.

Le Galaxy S24 Ultra a également réussi le test de brûlure, son écran AMOLED se remettant rapidement de la flamme d'un briquet. Le lecteur d'empreintes digitales à ultrasons du téléphone, qui est intégré sous l'écran, a également fonctionné sans problème après avoir été rayé.

Enfin, le Galaxy S24 Ultra a passé avec succès le test de pliage, puisqu'il a à peine fléchi sous la pression et est resté intact. Nelson a conclu que le Galaxy S24 Ultra était l'un des téléphones les plus résistants qu'il ait jamais testés et qu'il avait surpassé son prédécesseur, le Galaxy S23 Ultra, en termes de durabilité.

Le smartphone fait également mieux que l’iPhone 15 Pro Max d’Apple. Ce dernier dispose lui aussi d’un écran très résistant, le Ceramic Shield, mais d’autres tests de chute et de rayures ont déjà montré que le Gorilla Armor du Galaxy S24 Ultra est plus résistant. Pire encore, l’iPhone 15 Pro Max avait vu son dos en verre craquer lors du test de pliage sur JerryRigEverything.