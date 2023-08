Samsung Galaxy S24 Ultra : nouvel écran et nouveau capteur photo, la fiche technique se précise

Le Galaxy S24 Ultra sera de nouveau très similaire à la génération précédente, mais Samsung préparerait tout de même quelques changements intéressants. Voici à quoi on peut déjà s’attendre.

Sur son compte Twitter, le célèbre leaker Ice Universe a donné plus de détails au sujet de la fiche technique du prochain Galaxy S24 Ultra de Samsung. D’après ses informations, le flagship de 2024 aura droit à un tout nouvel écran, toujours plus lumineux et précis.

Comme l’ont affirmé d’autres rapports, il devrait s’agir d’une dalle OLED M13. Au programme, une luminosité maximale plus élevée, mais également une gamme colorimétrique plus avancée. Les spéculations suggèrent qu’il s’agira d’un écran similaire à ceux qu’adopteront les iPhone 15 et 15 Pro dès le mois prochain.

Le Galaxy S24 Ultra va utiliser une toute nouvelle caméra

En plus d’un meilleur écran, nous savions déjà que le prochain Galaxy S24 Ultra allait être équipé d’une nouvelle caméra pour les photos de loin. En effet, plutôt qu’un téléobjectif 3X de 10 MP, Samsung opterait cette fois pour un tout nouveau capteur de 50 MP.

Ice Universe a désormais détaillé les spécifications de ce nouveau capteur. Il mesurera 1/2.52 pouces, ce qui lui permettra d’offrir des photosites individuels de 0,7 micron. Le capteur est donc plus grand que l’ancienne caméra de 10 MP, qui mesurait, elle, seulement 1/3.52 pouces.

Le leaker précise que le capteur offrira toujours un zoom sans perte 3X, mais que l’augmentation du nombre de mégapixels lui permettra cette fois-ci de proposer de bien meilleurs clichés lors d’un zoom 5X. Cela permettra à l’appareil photo du Galaxy S24 Ultra de devenir bien plus polyvalent que ses prédécesseurs. C’est d’ailleurs pour cela que des rapports antérieurs pensaient que Samsung avait changé le téléobjectif 3X de son smartphone pour un tout nouveau capteur 5X.

Malheureusement, en dehors de ces changements, le Galaxy S24 Ultra devrait rester presque identique à son prédécesseur. Il ne faut s’attendre à aucune nouveauté au niveau du capteur selfie, ni au niveau de la batterie, dont on sait déjà qu’elle stagnera à 5000 mAh. D’ici la présentation officielle du smartphone au mois de janvier ou février prochain, nous devrions tout savoir à son sujet.