Galaxy S24 : voici les couleurs des prochains smartphones de Samsung

Une source généralement bien informée vient de dévoiler les couleurs qui habilleront les prochains Galaxy S24 de Samsung. D'après elle, les trois modèles bénéficieront des mêmes choix.



Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez été surpris par quelque chose à l'annonce officielle d'un smartphone ? Non ? Nous non plus. Et pour cause : cela fait des années que toutes les informations ou presque sont dévoilées en avance par des professionnels de la fuite, les “leakers“. Même en tenant compte du fait qu'il ne s'agit que de rumeurs jusqu'à la confirmation par le constructeur, les différents révélations permettent de se faire une idée très précise de ce à quoi va ressembler tel ou tel mobile. Tant au niveau du design que de la fiche technique d'ailleurs.

Les futurs Galaxy S24 de Samsung ne font pas exception à la règle. On les attend pour janvier 2024 au plus tôt et pourtant, on en sait déjà beaucoup. Par exemple, qu'il y a de très fortes chances que l'Europe voit débarquer une version avec une puce Exynos et non un processeur Snapdragon. Ou encore que la puissance de recharge maximale serait bien plus basse que celle attendue pour des appareils hauts de gamme. Mais aussi nombreuses soient les informations sur les prochains téléphones du constructeur coréen, il en manquait une évidente.

Les Galaxy S24 de Samsung seraient disponibles en 4 couleurs quel que soit le modèle

Pas question de RAM, de dimensions ou de nombre de pixels dans les capteurs photos ici. On parle tout simplement… des couleurs des Galaxy S24. Ça peut paraître bête, mais ce paramètre joue un rôle important dans le choix du modèle final. La fuite provient de Ross Young sur X (Twitter), une source généralement très bien informée. Si l'on en croit ses dires, il n'y a pas d'exclusivité. Les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra partagent les mêmes coloris que voici :

Noir

Gris

Violet

Jaune

Bien sûr, une fois officielles, ces couleurs auront un nom plus élaboré comme “Gris Régolithe” ou “Noir Cosmos”, mais l'idée est là. Le choix du jaune et du violet est original, on a hâte de voir ce que cela donne en vrai. En se basant sur la génération précédente, “Lime” et “Lavande” pourraient s'en rapprocher. Notons que le Galaxy S23 Ultra possède des coloris exclusifs en le commandant sur le site officiel de Samsung : rouge et bleu ciel. Pour le moment, on ne sait pas si la marque va faire de même avec son prochain modèle.