Le Galaxy S24 serait taillé pour le gaming grâce à son GPU personnalisé

Le Galaxy S24 promet d’être une véritable bête taillée pour les jeux vidéo, si l’on en croit un leaker chinois généralement bien informé. Son GPU, la partie graphique de son processeur, serait beaucoup plus rapide que ses rivaux.

L’année dernière, les Galaxy S23 avaient eu droit à une version spéciale « For Galaxy » du Snapdragon 8 Gen 2, et il devrait aussi en être de même cette année avec le Snapdragon 8 Gen 3. Cependant, alors que la version précédente offrait des fréquences en hausses sur la partie CPU, c’est la partie graphique (GPU) qui va être à l’honneur cette année.

On sait que le GPU Adreno 750 du Snapdragon 8 Gen 3 classique que nous avions pu tester à Hawaï fonctionne à 770 MHz, ce qui est d’ailleurs déjà largement suffisant pour faire de lui la meilleure carte graphique du marché des smartphones. Même l’A17 Pro de l’iPhone 15 Pro n’est pas en mesure de rivaliser. Le Galaxy S24 profiterait d’une version modifiée encore plus rapide.

Le Galaxy S24 serait tourné vers les jeux vidéo

Selon les informations d’Ice Universe, le célèbre leaker chinois toujours bien informé, la puce Adreno 750 du Snapdragon 8 Gen 3 « For Galaxy » des Galaxy S24 sera cadencée à pas moins de 1000 MHz, soit une forte augmentation de près de 30% par rapport à la version classique.

Cela ne veut évidemment pas dire que le Galaxy S24 offrira des performances 30% plus élevées en jeu vidéo, mais cette fréquence en hausse devrait tout de même lui permettre d’avoir un certain avantage sur ses concurrents. Du moins, il s’agit là de la théorie, parce qu’en pratique, malgré l’avantage des versions « For Galaxy » de Samsung, le géant coréen a tendance à brider ses appareils à cause d’un système de refroidissement bien moins important que sur d’autres smartphones.

Il reste donc à voir si ce GPU beaucoup plus rapide sera ou non en mesure de permettre aux Galaxy S24 de briller sur les jeux vidéo. Samsung avait lancé ses Galaxy S23 en précisant que les smartphones étaient taillés pour le gaming, et il devrait donc en être de même sur cette génération.

Cependant, tous ne pourront pas en profiter en France. Samsung souhaiterait équiper les Galaxy S24 et S24+ européen avec une puce Exynos 2400 moins rapide. Il faudra donc vous tourner vers la version Ultra si vous souhaitez essayer la dernière puce Snapdragon de Qualcomm.