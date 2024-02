L’IA des Galaxy S24 arrive très bientôt sur les Galaxy S23, voici quand

Samsung annonce la date de déploiement de ses fonctionnalités d'intelligence artificielle pour l'instant exclusives à la série des Galaxy S24. La génération précédentes des S23 y aura droit bientôt, de même que d'autres appareils de la marque.

Quand Samsung a dévoilé les Galaxy S24 en janvier dernier, certains ont eu l'impression que les smartphones n'étaient qu'un prétexte pour parler d'intelligence artificielle. Toute la conférence ou presque a tourné autour de l'IA avec la présentation en fanfare de Galaxy AI, un ensemble de fonctionnalités développées par le constructeur.

Les démonstrations des possibilités qu'elles offrent s'enchaînent et il faut avouer que cela fait plutôt envie sur le papier. On pense à une fonction tout simple mais très pratique, entourer quelque chose à l'écran pour lancer une recherche, mais aussi à la traduction en 13 langues différentes et en temps réel.

En voyant ça, celles et ceux qui possèdent un appareil plus “ancien” comme un Galaxy S23, un Galaxy Fold 5 ou un Galaxy Flip 5 font la tête. En terme de puissance, ces smartphones sont largement capables de faire tourner Galaxy AI, alors pourquoi ils n'y auraient pas droit eux aussi ? Samsung a heureusement prévu le coup et annonce l'arrivée de l'IA des Galaxy S24 sur d'autres modèles parmi les plus récents de la marque. Depuis, les personnes concernées s'impatientent. Elles ne vont plus avoir longtemps à attendre, c'est confirmé.

Les fonctionnalités de Galaxy AI arrivent bientôt sur les Galaxy S23, Samsung donne la date

Dans un communiqué, Samsung annonce que la mise jour vers One UI 6.1 embarquera Galaxy AI pour les modèles compatibles. “La mise à jour sera disponible sur les séries Galaxy S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 et Tab S9, et sera déployée à partir de fin mars“, peut-on lire. Il ne reste donc plus qu'un petit mois avant de voir arriver l'IA ailleurs que sur les Galaxy S24. Rappelons qu'au lancement, seules certaines fonctionnalités seront disponibles.

Pour le moment, l'utilisation de Galaxy AI reste gratuite quel que soit le modèle sur lequel l'IA est disponible. Mais d'ici quelques temps, il faudra peut-être passer à la caisse. La firme coréenne a également confirmé que son intelligence artificielle sera disponible sur d'autre appareils comme les montres connectées Samsung. On ne sait pas encore quand en revanche.