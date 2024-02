Galaxy S24 Ultra : le titane n’est pas le même que celui de l’iPhone 15 Pro Max

Samsung a pris la même direction qu’Apple et ses iPhone 15 Pro en utilisant du titane pour le cadre de son dernier smartphone haut de gamme, le Galaxy S24 Ultra. Cependant, le titane est bien différent de celui utilisé par Apple.

Le Galaxy S24 Ultra de Samsung embarque non seulement un superbe écran, qui a été désigné comme étant le meilleur du marché, mais également d’autres améliorations significatives. L'un des arguments de vente de l'appareil est l'utilisation de titane, un métal solide et léger, pour son châssis. Cependant, un récent démontage effectué par la chaîne YouTube JerryRigEverything a révélé que le titane utilisé par Samsung est d'une qualité inférieure à celui utilisé par Apple pour son iPhone 15 Pro Max.

Après une première vidéo démontrant la durabilité exceptionnelle du smartphone, Zach Nelson de JerryRigEverything a décidé de détruire le Galaxy S24 Ultra afin de séparer le titane du cadre central en aluminium. Pour cela, il a utilisé une forge pouvant atteindre des températures d'environ 1100 degrés Celsius pour faire fondre l'aluminium et le séparer du titane. Il a ensuite comparé le titane du Galaxy S24 Ultra avec celui de l'iPhone 15 Pro Max, qu'il avait également détruit dans une vidéo précédente.

L’iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra n’utilisent pas le même titane

Nelson a découvert que le titane du Galaxy S24 Ultra n'était pas pur, mais plutôt mélangé à une fine couche de plastique, selon une technique appelée surmoulage. Cette technique est moins chère et plus facile que la méthode de diffusion à l'état solide utilisée par Apple pour l'iPhone 15 Pro Max, qui fusionne le titane avec l'aluminium sans aucun plastique.

Nelson a également collaboré avec Moxtek, une entreprise spécialisée dans l'analyse par fluorescence X (XRF), pour mesurer la qualité et la composition du titane des deux appareils. Le scanner XRF de Moxtek a montré que le titane du Galaxy S24 Ultra était au mieux de grade 2 ou 3, tandis que le titane de l'iPhone 15 Pro Max était de grade 5, c'est-à-dire le grade le plus élevé et le plus cher.

Le Youtubeur estime alors que Samsung a utilisé entre 3 et 5 dollars de titane sur chaque Galaxy S24 Ultra, tandis qu'Apple a dépensé entre 10 et 15 dollars de titane pour chaque iPhone 15 Pro Max. Cependant, Nelson a également révélé que le cadre du Galaxy S24 Ultra était légèrement plus épais que celui de l'iPhone 15 Pro Max, ce qui pourrait être un moyen de compenser la qualité inférieure du titane. Comme nous l’avions vu dans le test de durabilité précédent, le smartphone est à ce jour le plus résistant du marché.