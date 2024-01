OneUI 6.1 : le Galaxy S24 ne sera pas le seul à recevoir les fonctionnalités IA, voici la liste des smartphones compatibles

Suite à la conférence Unpacked d’hier soir, nombre d’utilisateurs se sont posé la question de la compatibilité de leur ancien smartphone avec les nouvelles fonctionnalités IA, qui arrivent avec la mise OneUI 6.1. Samsung a une bonne nouvelle à leur annoncer : plusieurs anciens modèles pourront également en bénéficier.

Comme chaque année, les adeptes de Samsung se sont retrouvés hier soir devant l’événement Unpacked pour découvrir le Galaxy S24 et ses nombreuses nouveautés. Comme on s’y attendait, une grande partie de la conférence était consacrée à l’intelligence artificielle et aux fonctionnalités dédiées qui feront leur arrivée avec OneUI 6.1. Le Galaxy S24 marquera en effet le lancement de Galaxy AI, une plateforme IA que nous avons pu tester et qui nous a fortement impressionnée.

Le Galaxy S24 sera donc indéniablement le (premier) smartphone de l’IA chez Samsung, mais qu’en est-il de ses prédécesseurs ? En effet, OneUI 6.1 sera également disponible sur les anciens modèles de la gamme, mais le constructeur n’avait pas encore touché mot de la comptabilité de ses derniers avec Galaxy AI. C’est désormais chose faite, grâce à la curiosité de nos confrères d’Android Authority, qui sont allés lui posé directement la question.

Ces smartphones Galaxy auront aussi droit aux fonctionnalités IA

La réponse devrait vous plaire si vous possédez un smartphone Galaxy relativement récent. Samsung a confirmé à Android Authority que certains anciens modèles auront également droit à Galaxy AI. Le constructeur a même livré une petite liste de modèles qui seront concernés en premier :

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab 9, Galaxy Tab 9+, Galaxy Tab 9 Ultra

En outre, le constructeur a également annoncé que ces appareils recevront la mise à jour vers OneUI 6.1 durant la première moitié de 2024, sans se risquer à donner de date précise pour le moment. On ne sait pas non plus si ces derniers accèderont à toutes les fonctionnalités du Galaxy S24 ou seulement à une sélection. Nous ne savons pas non plus si d’autres appareils viendront se rajouter à la liste, même si cela semble très probable au fur et à mesure du déploiement de OneUI 6.1.