Galaxy S24 : Samsung va corriger le “bug” de l’écran terne, voici comment

Si vous aussi vous trouvez que les couleurs affichées sur l'écran de votre Galaxy S24 sont un peu pâles, réjouissez-vous. Samsung vous a entendu et va bientôt proposer une solution pour y remédier.

Le Galaxy S24 Ultra est le smartphone de tous les superlatifs. Des performances au top, un écran extraordinaire, une solidité à toute épreuve… Il est indéniable que Samsung a soigné sa formule avant de sortir son dernier smartphone haut de gamme. Pourtant, certains utilisateurs font rapidement état d'un problème avec l'écran. Rien d'aussi grave que les infâmes lignes vertes et blanches dont Samsung ne veut pas entendre parler heureusement. Il s'agit des couleurs qui pour plusieurs personnes sont ternes. Comprendre : par rapport aux modèles précédents.

Si vous avez un mobile Samsung, vous avez l'habitude de voir des nuances plutôt saturées. Le mode d'affichage est généralement Vif par défaut, le Naturel se rapprochant plus de ce que voit l’œil humain. Sur le Galaxy S24 Ultra en revanche, même le premier choix paraît un peu pâle. Le constat circule sur Internet et d'aucuns affirment qu'il s'agit d'un bug. Mais Samsung dément : c'est complètement intentionnel. La firme a choisi de diminuer un peu la saturation des couleurs afin de se rapprocher d'un rendu plus réaliste. Pour autant, elle n'oublie pas les déçus et va bientôt proposer une solution.

C'est le célèbre leaker Ice Universe qui vend la mèche. Une future mise à jour du firmware des Galaxy S24 va introduire un curseur appelé “Vividness“. La traduction pourrait être “Intensité” ou “Saturation” chez nous, mais ce n'est pas sûr. En ne touchant à rien, vous avez le rendu actuel des S24. En le poussant d'un cran, l'affichage se rapproche de celui du Galaxy S23 Ultra. Augmentez encore et vous obtenez plus ou moins les couleurs du S21 Ultra.

La solution a le mérite d'être simple et de laisser le choix à l'utilisateur à travers 3 options distinctes. Samsung n'a pas communiqué de date de déploiement, mais il est probable que le nouveau curseur soit intégré à une mise à jour comprenant des corrections de bugs divers et des améliorations de performances. Il faudra donc patienter le temps qu'elle soit prête.

Exclusive: The next version of Galaxy S24 series will solve the problem that the vivid screen mode is not vivid. Add the “Vividness” option, and you can adjust the vividness of the third gear by yourself. The default is S24′ s current vividness, So people who are satisfied with… pic.twitter.com/gtPtKxsBdl

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) February 8, 2024