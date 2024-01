Galaxy S24 : Samsung confirme la date de lancement, rendez-vous le 17 janvier 2024

Ça y est, Samsung vient officiellement d’annoncer la date de son premier événement Unpacked de 2024, à l’occasion duquel le géant coréen lancera de nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S24.

Samsung vient d'annoncer la date de son premier grand événement de l'année 2024 : le Galaxy Unpacked. Comme l’avaient laissé entendre des rapports précédents, l’événement aura lieu le mercredi 17 janvier au SAP Center de San Jose, en Californie, où Samsung devrait dévoiler la série Galaxy S24, ainsi que d'autres surprises.

L'invitation officielle à l'événement Galaxy Unpacked comporte trois étoiles grises, ce qui pourrait être une allusion à Galaxy AI, une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle que Samsung développe pour ses appareils. Galaxy AI est censée offrir des fonctionnalités, une sécurité et une personnalisation accrues aux utilisateurs de Samsung, et pourrait être un argument de vente clé pour la série Galaxy S24.

Le lancement des Galaxy S24 est imminent

Samsung offre également un crédit de 50 dollars à toute personne qui réserve un appareil Galaxy S24 sur son site web aux États-Unis, sans obligation d'achat. Il s'agit d'une bonne affaire pour tous ceux qui sont intéressés par les derniers téléphones phares de Samsung, qui devraient se décliner en trois variantes : le Galaxy S24, le Galaxy S24 Plus et le Galaxy S24 Ultra.

La série Galaxy S24 devrait présenter quelques changements majeurs par rapport à la génération précédente, dont notamment quelques nouvelles options de couleur et une finition en titane pour le Galaxy S24 Ultra. Les téléphones devraient présenteront également des améliorations matérielles intéressantes, telles que le processeur Snapdragon 8 Gen 3, des écrans plus lumineux avec des taux de rafraîchissement adaptatifs, et des appareils photo améliorés avec de meilleures performances en faible luminosité.

La série Galaxy S24 pourrait aussi avoir une stratégie de prix différente de celle de la génération précédente. Selon certains rapports, Samsung pourrait baisser les prix du Galaxy S24 et du Galaxy S24 Plus, tout en augmentant le prix du Galaxy S24 Ultra.

Samsung dévoilera tous les détails de la série Galaxy S24 et de Galaxy AI lors de l'événement Galaxy Unpacked du 17 janvier, qui sera retransmis en direct sur le site web de Samsung, sur sa chaîne YouTube et sur d'autres plateformes. L'événement débutera à 19h, heure française. Avant cela, on sait quels cadeaux Samsung devrait offrir pour les précommandes de ses smartphones.