Le Galaxy S24 Ultra apparaît déjà sur un benchmark, il est moins puissant que l’iPhone 15 Pro

À quelques semaines seulement du lancement des prochains Galaxy S24, un des smartphones vient d’être repéré sur le benchmark Geekbench, ce qui nous donne déjà un bon aperçu des performances que l’on peut attendre.

Il faudra vraisemblablement attendre la fin du mois de janvier avant de voir arriver les prochains Galaxy S24, mais avant ça, on en sait déjà un peu plus au sujet de la puissance des appareils. Le Galaxy S24+ était déjà apparu sur un benchmark il y a quelques semaines, et c’est désormais au tour du Galaxy S24 Ultra haut de gamme de montrer de quoi il est capable.

Le Galaxy S24 Ultra sera propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 3 de nouvelle génération. Il obtient sans surprise des scores assez similaires au Galaxy S24+ avant lui, en obtenant pas moins de 2234 points sur un cœur, et 6807 points sur tous les cœurs sur Geekbench 6. Le Snapdragon 8 Gen 3, qui est probablement la version « For Galaxy », offre une configuration à 8 cœurs avec un cœur principal cadencé à 3,30 GHz, trois cœurs à 3,15 GHz, deux cœurs à 2,96 GHz et 2 cœurs à 2,27 GHz.

Le Galaxy S24 Ultra ne rattrape pas les performances de l’iPhone 15 Pro

Avec ses 2234 points sur un cœur, et 6807 points sur tous les cœurs, le Galaxy S24 Ultra ne parvient malheureusement pas à faire aussi bien que l’iPhone 15 Pro. D’après nos propres benchmarks les plus récents, le smartphone d’Apple atteint les 2922 points et 7259, respectivement, et conserve donc toujours une bonne longueur d’avance.

D’après plusieurs rapports précédents, tout semble indiquer que le Galaxy S24 Ultra sera proposé avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3 partout dans le monde, mais il n’en sera pas de même pour les autres modèles. Le Galaxy S24 et le Galaxy S24+ devraient se contenter d’une puce Exynos 2400 en Europe.

Cette dernière a récemment été présentée par Samsung, et si elle offre bien des améliorations par rapport à la génération précédente, elle n’est toujours pas en mesure de rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Il reste donc maintenant à voir si ces différences de performances seront ou non importantes.