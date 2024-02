Galaxy S24 Ultra : Samsung refuse de les remplacer malgré ce très gros défaut

Certains Galaxy S24 Ultra sont touchés par un défaut qui les rend presque inutilisables, mais Samsung ne veut pas les remplacer pour autant. Le constructeur renvoie aux opérateurs qui fatalement renvoient à Samsung.



On ne tarit pas d'éloges sur le Galaxy S24 Ultra de Samsung. Il faut dire que le dernier smartphone de la marque a des arguments convaincants. Une résistance à toute épreuve, un écran qui flatte la rétine… Malgré un tarif élevé, il saura satisfaire même les plus exigeants d'entre vous. À condition que vous ayez la chance de tomber sur un exemplaire sans défaut. Plusieurs utilisateurs font état d'un bug d'affichage qui n'est malheureusement pas inconnu : l'apparition soudaine d'une ligne verte et d'une ligne blanche sur l'écran. Le même souci qu'avaient connu certains propriétaires de Galaxy Note 20 Ultra ou de Galaxy Z Flip 4.

Sur le forum communautaire de Samsung, l'utilisateur Qu1JcMmaCO raconte. “J'achète sur Samsung.com un S24 Ultra verrouillé et financé avec [l'opérateur] T-Mobile. Je l'ai reçu il y a 6 jours et il est dans une coque depuis le jour où je l'ai déballé. Pas de gouttes, pas d'eau, il a été manipulé comme un nouveau né. Et là, sans raison, en regardant YouTube, une ligne verte verticale est apparue avec une ligne blanche horizontale. Elles s'affichent même sur l'écran de démarrage”.

Malgré ce défaut évident, Samsung ne remplacera pas les Galaxy S24 Ultra concerné

Lorsqu'il prend contact avec Samsung Care+, l'assurance payante du constructeur, un conseiller admet qu'il s'agit d'un défaut de fabrication et dit ne pas pouvoir aider. Après transfert au service des commandes, ce dernier refuse de procéder à un échange. Seule solution proposée : renvoyer le S24 Ultra et en racheter un autre. Sauf qu'en faisant cela, le client perd les réductions de pré-commande dont il a pu bénéficier. L'échange se termine par un renvoi vers l'opérateur T-Mobile, qui bien sûr répond de voir avec Samsung.

Sur Reddit, un internaute décrit plus ou moins la même histoire. Il a acheté un S24 Ultra verrouillé chez Verizon. Samsung s'est également dédouané et dans une boutique, un employé de Verizon explique que l'opérateur fera en sorte de “se dégager de toute responsabilité quant à la fourniture de la garantie”. Voilà qui est clair. Il semble que seuls les S24 Ultra achetés bloqués chez un opérateur américain soient touchés. Pour l'instant, aucun témoignage ne parle d'un bug similaire sur une autre variante des Galaxy S24.