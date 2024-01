On a essayé le Galaxy S24, voici 5 choses que son IA peut faire

Samsung a dévoilé ses nouveaux Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Ces trois terminaux ne veulent pas seulement miser sur leur puissance, mais aussi sur l’intelligence artificielle qu’ils embarquent : Galaxy AI. Elle permet à l’utilisateur de faire tout un tas de choses très intéressantes. Dans cet article, nous vous présentons cinq usages possibles.

Samsung a dévoilé ses nouveaux Galaxy S24. Trois téléphones qui se mettent techniquement à jour, avec un écran plus lumineux ainsi qu’un processeur plus puissant. Toutefois, ce n’est pas sur la technique que la marque veut séduire, mais bien sur l’IA.

Samsung affirme que l’arrivée de l’IA dans les téléphones est une vraie révolution, à l’image de celle qu’avait signée la sortie des smartphones à la fin des années 2000. De fait, la firme corréenne met le paquet sur ce segment avec Galaxy AI. Le but n’est pas de s’appuyer sur un terme marketing vide de sens, mais bien de proposer quelque chose d’utile au consommateur. Vous nous connaissez, nous ne sommes pas très fans de cette nouvelle tendance, mais les Galaxy S24 ont de quoi nous faire changer d’avis.

Nous avons longuement pu prendre en main les terminaux, mais surtout Galaxy AI. Cette IA, fonctionne localement (pas besoin de connexion Internet) et est instantané dans tous les usages, sans temps de latence. Mais à quoi ça sert ? Voici cinq choses que les Galaxy S24 peuvent faire grâce à l’IA.

Résumer ou traduire des articles

Le navigateur Samsung se dote d’un tout nouveau bouton qui prend l’apparence de trois petites étoiles. En appuyant dessus, il est possible de traduire la page immédiatement. Pas de quoi fouetter un chat, nous direz-vous, Google Chrome le fait déjà. Mais Samsung va plus loin avec une autre fonctionnalité très intéressante.

Sur un article de presse, l’IA est capable de vous faire un résumé point par point. Très pratique lorsque vous n’avez pas le temps de lire un papier en entier pour telle ou telle raison. A l’usage, c’est bluffant. Non seulement l’opération est instantanée, mais elle se montre diablement efficace. Les infos sont classées par ordre d’importance et les faits ne sont pas déformés. Bien entendu, nous avons testé tout cela rapidement, et il faudra que nous vérifiions si cette fonctionnalité est aussi redoutable dans la vie de tous les jours.

A lire – Test Samsung Galaxy S23 Ultra : le nouveau patron des smartphones Android

Faciliter la communication

Ecrire à son patron ou à son crush, ce n’est pas exactement la même chose. Le ton employé est forcément différent et Samsung le sait. De fait, sur le clavier Galaxy apparaît un nouveau bouton (toujours matérialisé par des petites étoiles). Lorsque vous écrivez un message, il vous propose de le reformuler au besoin. Exemple concret : Vous écrivez à votre chef « je suis désolé je ne viendrai à la réu de 13 heures j’ai un empêchement ». En demandant à l’IA de reformuler de manière polie, le message se transforme automatiquement en « Vous m’envoyez navré, mais je ne pourrais être présent à la réunion de 13 heures, un imprévu s’est glissé dans mon agenda ». Plusieurs tons sont disponibles (poli, familier, amoureux ect…). Amusant, et vraiment utile. Bien entendu, l’IA peut également traduire votre message en 13 langues si besoin.

Galaxy AI n’aide pas simplement à l’écrit, mais aussi à l’oral. Lorsque vous appelez un interlocuteur via l'app Téléphone, vous pouvez choisir de traduire la conversation en temps réel, comme dans Star Trek ! Exemple simple : vous appelez à l’étranger et lorsque vous parlez, une voix synthétique traduit votre phrasé immédiatement. Même chose avec votre interlocuteur. De fait, cela rend l’échange très simple, quoiqu’un peu mécanique. Cet outil, nous n’avons pas pu le tester, mais nous nous pencherons très sérieusement sur son cas lors de notre test.

Recherchez facilement un lieu ou un objet

Sur cette fonctionnalité, Samsung s’est associé avec Google pour explorer de nouvelles manières d’utiliser Lens. Le résultat se nomme « Entourer pour chercher ». En restant appuyé sur le bouton home (ou sur le bas de l’écran), celui-ci s’assombrit et il est alors possible d’entourer un endroit en particulier afin de chercher sur le net ce qu’il représente.

Exemple concret : vous voyez une paire de baskets sur la photo d’un sportif. Entourez-les et l’IA vous trouvera exactement le même modèle sur les sites marchands. Mais ça ne s’arrête pas là, puisque Galaxy AI est capable de vous trouver tout et n’importe quoi. Sur la photo de vacances de quelqu’un sur Instagram, nous avons entouré une île aux contours flous qui se trouvait en arrière-plan. En moins d’une seconde, l’outil a su nous dire où c’était avec une précision affolante. Impressionnant, mais un peu flippant. Précisons que cette fonctionnalité est bloquée sur les applications n'autorisant pas la capture, comme les apps bancaires ou les plateformes de streaming.

Retranscrire des réunions

Galaxy AI sera capable de faire gagner beaucoup de temps à certains métiers, puisqu’elle est à même de retranscrire à l’écrit ce qui a été dit à l’oral, et ce avec précision. Plus encore, elle sait reconnaître les différents interlocuteurs. Idéal pour avoir des comptes rendus de réunion de manière rapide. Un vrai greffier virtuel !

Si vous n’avez pas envie de vous farcir tout le texte, l’IA proposera même de résumer la réunion point par point. Là encore, tout est instantané.

Réorganiser vos notes

Enfin, la dernière fonctionnalité mise en avant par Samsung ne concerne que le Galaxy S24 Ultra. L’IA est capable de retranscrire vos notes au propre, soit en caractère d’imprimerie, soit en gardant votre écriture mais en réalignant le texte. Encore une fois, elle peut proposer un résumé. De quoi faciliter la vie de ceux qui utilisent beaucoup la prise de note sur le téléphone.

Galaxy AI, la vraie révolution de cette gamme S24

Sur le papier, cette IA pourrait donc grandement faciliter notre quotidien. C’est exactement le but de Samsung, qui a pour une fois pensé usage avant technologie. Lors de notre prise en main, l’outil s’est montré bluffant, utile, rapide et pratique. Il nous reste à voir si tout cela se confirmera lors de notre test.

A noter que les S24 ne seront pas les seuls à bénéficier de Galaxy AI, la marque souhaitant la décliner sur tous ses futurs produits. Par exemple, elle sera présente sur les prochains Galaxy Book 3. Plus encore, des anciens terminaux vont en bénéficier : les Galaxy S23 les accueilleront dans une mise à jour prévue pour le courant du mois de mars.

S’il est encore trop tôt pour crier à la révolution, l’IA pourrait bousculer la manière dont on interagit avec notre téléphone.