L’IA des Galaxy S24 arrive sur les montres et appareils connectés Samsung, c’est officiel

Le constructeur coréen annonce que Galaxy AI, les fonctionnalités IA introduites avec les Galaxy S24, va s'inviter sur les montres connectées Samsung et d'autres appareils de la marque.

Samsung est résolument tourné vers l'intelligence artificielle. Lors de la présentation des Galaxy S24 en janvier dernier, le constructeur n'avait que les lettres IA à la bouche, ou presque. Il faut dire qu'il a mis fortement l'accent sur Galaxy AI et ses capacités annoncées comme révolutionnant l'usage de nos smartphones. Nous avons pu en essayer plusieurs, et même si les résultat sont très encourageants, il y a encore des progrès à faire sur certains aspects avant que l'IA de Samsung deviennent un outil utilisable sans souci au quotidien.

Qu'à cela ne tienne. L'entreprise coréenne est déterminée à proposer Galaxy AI sur d'autres smartphones, tout en l'intégrant en profondeur à ses différents services comme l'assistant Bixby. Mais pour le moment, on ne parle que des mobiles. Une exclusivité étonnante qui ne pouvait pas durer tant la firme est fière de son produit. C'est désormais officiel : Galaxy AI arrive sur les montres connectées et autres objets portables de Samsung.

Galaxy AI va débarquer sur les montres et objets connectés Samsung

C'est Roh Tae-moon, président de MX Business chez Samsung qui l'annonce dans un éditorial. “[…] Nous planifions déjà les prochaines étapes de Galaxy AI au-delà des smartphones, en l'optimisant pour différentes catégories d'appareils sur divers services. Dans un avenir proche, certains appareils portables Galaxy utiliseront l’IA pour améliorer la santé numérique et ouvrir une toute nouvelle ère d’expériences de santé étendues et intelligentes. Samsung continuera d’enrichir et d’étendre les expériences Galaxy AI dans toutes les catégories grâce à des collaborations avec davantage de partenaires leader dans le secteur de l'IA“.

Aucun engin n'est nommé explicitement, mais on imagine sans problème que Roh Tae-moon parle des montres connectées Galaxy Watch, mais aussi sûrement du futur Galaxy Ring et pourquoi pas des PC portables Galaxy Books dont les versions 4 font déjà la part belle à l'IA. Ne reste plus qu'à attendre des annonces plus précises sur le déploiement de Galaxy AI dans ces différents appareils.