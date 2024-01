Prise en main des Galaxy S24 : notre premier avis sur les trois nouveaux smartphones de Samsung

Samsung vient de dévoiler ses nouveaux Galaxy S24. Comme d’habitude, nous avons trois téléphones, un S24 classique, un S24+ plus grand et un modèle S24 Ultra un peu différent qui mise surtout sur la photo et son stylet. Cette année, Samsung n’a pas bousculé sa formule en termes de technique, mais met en revanche le paquet sur l’IA.

C’est officiel, Samsung vient de dévoiler ses nouveaux Galaxy S24. Comme attendu, nous avons trois smartphones : le S24, S24+ ainsi que le S24 Ultra. Des produits toujours à la pointe en termes de technologie. Sur ce segment, ils ne changent pas vraiment des S23. C’est en effet du côté de l’IA que Samsung veut mettre le paquet avec son nouvel outil : Galaxy IA. Nous avons pu le prendre en main et c’est assez impressionnant.

Côté design, la firme s’est contentée de retouches. Les tranches du S24 et S24+ sont légèrement plus plates et plus fines. Un travail a aussi été réalisé sur les angles des écrans, qui sont désormais plus prononcés. Les deux smartphones seront vendus en noir, argenté, crème et indigo.

Le S24 Ultra, pour sa part, abandonne le châssis en aluminium pour un corps en titane plus léger et plus agréable en main. De même, son écran est maintenant plat, et non incurvé comme sur les modèles précédents. Cela ne plaira pas à tout le monde, nous les premiers, mais c'est un choix esthétique et il faudra composer avec. Évidemment, comme c’est le cas depuis le S22, le stylet est intégré dans la coque, une particularité appréciable.

À la manipulation, le titane change tout. Nous qui avons l’habitude d’un S23 Ultra, nous avons l’impression que ce matériau apporte plus de légèreté (alors qu’il n’est pas beaucoup moins lourd) mais surtout un équilibre parfait. Un vrai petit bijou sous nos doigts. Il sera disponible en noir, gris, violet et ambre. La marque coréenne sait y faire côté design et le prouve encore.

Trois smartphones qui misent sur l’intelligence artificielle

Passons rapidement sur les specs, puisque ces terminaux reprennent en grande partie la fiche technique des précédents. On note un téléobjectif amélioré sur le S24 Ultra, mais surtout des processeurs remis au goût du jour. L’Ultra dispose d’un Snapdragon 8 Gen 3 tandis que les deux autres embarquent un Exynos 2400. Un choix curieux qui peut faire peur, l’Exynos ayant très mauvaise réputation. Mais Samsung nous assure que les errements sont désormais derrière nous.

Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Ecran Dynamic AMOLED 2X 6.2"

FHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

2600 nits

Dynamic AMOLED 2X 6.7"

QHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

2600 nits

Dynamic AMOLED 2X 6.8"

QHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

2600 nits Chipset Samsung Exynos 2400 Samsung Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 OS Android 14 + One UI 6.1 Android 14 + One UI 6.1 Android 14 + One UI 6.1 RAM 12 Go 12 Go 12 Go Stockage 128/256 Go 256/512 Go 256/512 Go 1 To microSD Non Non Non Capteur principal * 50 MP grand angle f/1,8

* 12 MP ultra grand angle f/2,2

* 10 MP Téléobjectif Zoom optique 3X f/2,4 * 50 MP grand angle f/1,8

* 12 MP ultra grand angle f/2,2

* 10 MP Téléobjectif Zoom optique 3X f/2,4

* 200 MP grand angle f/1,7

* 12 MP ultra grand angle f/2,2

* 10 MP Téléobjectif Zoom optique 3X f/2,4

* 50 MP Zoom optique 5X f / 2,2

* Autofocus laser Capteur selfie * 12 MP ultra grand angle f/2,2 * 12 MP ultra grand angle f/2,2 * 12 MP ultra grand angle f/2,2 Batterie 4000 mAh, charge rapide 25 Watts 4900 mAh, charge rapide 45 Watts 5000 mAh, charge rapide 45 Watts 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68 IP68 Galaxy IA Oui Oui Oui Prix * 128 Go : 899 euros

* 256 Go : 969 euros * 256 Go : 1169 euros

* 512 Go : 1299 euros * 256 Go : 1469 euros

* 512 Go : 1589 euros

* 1 To : 1829 euros

C’est bien sur l’IA que Samsung veut mettre le paquet. La marque l’avoue sans peine, cette technologie représente une nouvelle révolution, à l’image de ce qu’avait été l’arrivée des smartphones, voire des téléphones portables. Mais l’IA en elle-même, cela ne veut pas dire grand-chose, c’est presque devenu un mot marketing vide de sens. C’est ce piège que veut éviter Samsung avec Galaxy IA, qui cherche à s’inclure totalement dans les usages.

L’IA est directement intégrée dans la surcouche OneUI 6.1 (Android 14) et permet de faire tout un tas de choses. Par exemple, dans votre navigateur, un bouton spécial trône en bas. Lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez traduire la page,mais aussi demander un résumé s’il s’agit d’un article de presse. Nous avons pu l’essayer et c’est tout simplement bluffant. En une demi-seconde, le résumé détaillé, point par point et cohérent, s’affiche.

D’autres usages sont disponibles, comme entourer un endroit précis pour le rechercher sur le web. Conçu en partenariat avec Google (via Lens), ce outil permet, par exemple de rechercher la paire de baskets que vous avez vue dans votre feed Instagram. Nous avons même pu repérer l’endroit précis où avait été prise une photo en scannant l’arrière-plan, et l’IA l’a fait en une seconde. Impressionnant.

C’est bien dans la communication que Galaxy IA excelle. Vous écrivez un message à votre patron et vous le trouvez trop familier ? Demandez à l’IA de le reformuler. Vous voulez rajouter du romantisme en envoyant un mot doux à votre crush ? Même chose. Le tout se fait encore une fois sans accroc. En une seconde, c’est réglé et nous sommes réellement impressionnés. Les communications vocales ne sont pas épargnées par l’IA, puisque celle-ci est capable de traduire votre phrasé en temps réel lors d’une conversation téléphonique. Vous parlez, et une voix synthétique répète dans la langue voulue. Idéal pour réserver un hôtel à l’étranger, par exemple, et surtout bluffant techniquement.

C’est via ces usages que Samsung veut révolutionner sa gamme. Il ne sert en effet à rien de continuer à gonfler les specs si cela ne change pas l’expérience utilisateur, c’est donc tout naturellement que le constructeur mise sur l’IA. Bien entendu, nous avons testé tout ça sur des terminaux d’exposition dans les locaux de Samsung, et nous nous pencherons très sérieusement sur ces fonctionnalités lors de notre test.

Prix et disponibilité

Les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra seront disponibles dès le 30 janvier. Si le S24 Ultra augmente légèrement son prix par rapport au modèle précédent, les autres connaissent une petite baisse. Voici les tarifs annoncés :

Galaxy S24

128 Go : 899 euros

256 Go : 969 euros

Galaxy S24+

256 Go : 1169 euros

512 Go : 1299 euros

Galaxy S24 Ultra

256 Go : 1469 euros

512 Go : 1589 euros

1 To : 1829 euros

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Jusqu’au 30 janvier, Samsung offre un bonus de reprise de 100 euros et double le stockage.