Samsung lancerait un smartphone avec capteur photo 200 mégapixels en 2021

Samsung s'apprêterait à lancer son premier smartphone armé d'un capteur photo de 200 mégapixels. D'après un informateur réputé, le constructeur sud-coréen dévoilerait le terminal dans le courant de l'année 2021. D'autres objectifs photo innovants feraient aussi leur entrée sur le marché dans les mois à venir.

Il y a deux ans, Samsung a dévoilé le premier capteur photo de 108 mégapixels pour smartphone dans le cadre d'un partenariat avec Xiaomi. Depuis, le géant de Séoul mise sur cet objectif ISOCELL Bright HMX, ou des variantes améliorées, sur tous ses smartphones haut de gamme, dont les Galaxy S20 et les Galaxy Note 20. Aux dernières nouvelles, une version améliorée du module 108 mégapixels ferait son grand retour sur le Galaxy S21 Ultra.

En parallèle, Samsung prépare l'avènement d'autres capteurs photo encore plus innovants. L'an dernier, le leader du smartphone a terminé la production d'un capteur 150 mégapixels doté de la technologie Nonacell destiné à des smartphone alimentés par le Snapdragon 888. Ce module devrait donc débarquer sur le marché dans le courant de cette année. Il n'est pas impossible que l'objectif fasse son entrée sur un smartphone vendu par une autre marque que Samsung.

La présentation d'un capteur photo 200 mégapixels est imminente

D'après les informations partagées par Ice Universe, un informateur réputé du monde du smartphone, Samsung va inonder le marché du smartphone de nombreux capteurs photo ISOCELL cette année. Le géant de Séoul devrait notamment commercialiser le premier smartphone équipé d'un capteur photo de 200 mégapixels. Ice Universe assure que l'annonce aura bientôt lieu.

Dans ces conditions, on imagine que le capteur photo 200 mégapixels pourrait être inauguré sur un smartphone de la gamme Galaxy A. Ces dernières années, Samsung s'est régulièrement servi de ses smartphones milieu de gamme pour tester de nouvelles technologies, dont le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, la dalle Infinity-O avec un poinçon ou les appareils photo rétractables. Dans un second temps, ces technologies sont apparues sur les téléphones plus haut de gamme du catalogue.

Ce n'est pas tout. Samsung développe aussi un capteur photo de 600 mégapixels ainsi qu'un module de 250 mégapixels. Pour l'heure, on ignore quand ces objectifs ISOCELL seront lancés sur le marché. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur le sujet des capteurs ISOCELL de Samsung, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.