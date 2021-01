Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra devraient être privés de chargeur dans la boite, comme en attestent des images marketing officielles relayées par le site WinFuture et le leaker réputé Roland Quandt. Samsung marcherait donc bel et bien dans les pas d'Apple, qui a lui aussi décidé de retirer le chargeur de la boite de l'iPhone 12.

Au moment où nous écrivons ces lignes, Samsung dévoile officiellement l'Exynos 2100, son tout nouveau processeur qui équipera une partie des Galaxy S21. Et quant à l'évènement dédié justement à ses nouveaux flagships, le constructeur nous a donné rendez-vous ce jeudi 14 janvier 2021.

En attendant la tenue de cette conférence digitale, les fuites au sujet des Galaxy S21 continuent d'inonder la toile. Tandis que deux leakers réputés ont assuré que le dos du S21 sera composé de plastique, la révélation du jour concerne la présence ou non d'un chargeur dans la boite des Galaxy S21.

Pas de chargeur ni d'écouteurs dans la boite des Galaxy S21

Selon des images marketing officielles relayées par nos confrères du site allemand WinFuture et par le leaker réputé Roland Quandt (lui-même à l'origine du leak concernant l'utilisation de matériaux plastiques), Samsung a décidé de marcher dans les pas d'Apple et de l'iPhone 12 et de retirer le chargeur du packaging de ses prochains smartphones.

Ainsi, la boite contiendra seulement le smartphone, un câble USB Type-C, un outil d'éjection de carte SIM et un guide de démarrage rapide. Hormis l'absence de chargeur, Samsung ne fournira pas d'écouteurs dans la boite. Toutefois, cette particularité ne concernera pas les acheteurs français. En effet, une législation contraint les fabricants comme Apple et Samsung à fournir un kit mains libres avec leur smartphone.

En retirant le chargeur et les écouteurs du packaging, Samsung réduit la taille et le coût de l'emballage. Résultat, le constructeur peut remplir ses palettes avec plus de smartphones, et en livrer davantage. La marque diminue ainsi ses coûts relatifs au transport de la marchandise et son empreinte carbone par la même occasion.

En outre, les différentes publicités publiées par Roland Quandt sur Twitter confirme la possibilité d'opter pour une capacité de stockage interne de 256 ou 512 Go. De plus, les trois variantes seront certifiées IP68, c'est-à-dire qu'ils sont protégés contre la poussière et capables de résister aux éclaboussures et sont étanches à plus d'un mètre de profondeur durant une heure.

Source : WinFuture