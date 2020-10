Galaxy S21 (S30) Ultra : la batterie de 5000 mAh se confirme

Le Galaxy S21 (S30) sera bien alimenté par une imposante batterie de 5000 mAh. Comme prévu, Samsung mise donc sur une batterie similaire à celle du Galaxy S20 Ultra lancé en début d'année. Par contre, le futur fleuron se distinguerait grâce à sa technologie rapide de 65W. On fait le point sur les dernières informations disponibles.

Comme le rapportent nos confrères de MyFixGuide, le Galaxy S21 (S30) Ultra, le modèle le plus premium de la future gamme, vient de passer entre les mains de la China Compulsory Certification (CCC), un organisme de certification chinois.

Quelques semaines plus tôt, le S21 Ultra était déjà apparu dans la base de données de la TUV Rheinland, un organisme de certification allemand et indépendant. Ces fuites confirment d'abord le calendrier de lancement de Samsung. Fidèle à ses habitudes, le constructeur devrait dévoiler les Galaxy S21 dans le courant du mois de février 2021. La présentation pourrait avoir lieu un peu plus tôt qu'à l'accoutumée, plusieurs unités ayant déjà été certifiées un peu partout dans le monde.

Une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 65W pour le Galaxy S21 (S30) Ultra

Surtout, la base de données de la CCC confirme la présence d'une batterie de 5000 mAh. Comme son prédécesseur, le Galaxy S20 Ultra, le smartphone devrait offrir une bonne autonomie avoisinant les deux jours avec une seule recharge, et ce, malgré la présence d'un écran 120 Hz. Pour rappel, la batterie de 5000 mAh était déjà visible dans la base de données de TUV Rheinland. De son côté, le Galaxy S21+ serait alimenté par une batterie de 4800 mAh. Enfin, Samsung placerait une batterie de 4500 mAh dans le S20 standard.

Par contre, le Galaxy S21 Ultra se distinguerait grâce à une recharge rapide de 65W, une première chez Samsung. Avec cette technologie, le constructeur sud-coréen rattraperait finalement son retard sur la concurrence. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs flagships de la marque sud-coréenne. En attendant plus d'informations sur les S21, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MyFixGuide