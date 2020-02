Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max : lequel est le meilleur ?

Le Galaxy S20 Ultra de Samsung affronte l’iPhone 11 Pro Max d’Apple dans ce comparatif au sommet. Les deux smartphones représentent le meilleur des deux marques, tant du côté des performances, de l’autonomie que de la phographie. Mais lequel est vraiment le meilleur des deux ? Réponse dans notre comparatif.

Ce 11 février 2020, Samsung a levé le voile sur les Galaxy S20 lors d’une conférence Unpacked. Cette année, le constructeur a décidé de ponctuer sa nouvelle gamme de smartphones avec une édition premium, le Galaxy S20 Ultra. Avec sa fiche technique en acier trempé, le smartphone Android s’attaque directement à l’iPhone 11 Pro Max, le nec plus ultra du catalogue d’Apple.

🛠 Quelle est la fiche technique du Galaxy S20 Ultra et de l’iPhone 11 Pro Max ?

Galaxy S20 Ultra iPhone 11 Pro Max Dimensions 166,9 x 76 x 8,8 mm 158 x 77,8 x 8,1 mm Poids 220 grammes 226 grammes Ecran 6,9 pouces Infinity-O AMOLED 20:9

3200x1440 pixels (511 ppi)

120 Hz

WQHD+

HDR10+ 6,5 pouces

OLED 19,5:9

2 688 x 1 242 pixels (458 ppi)

Super Retina XDR Chipset Exynos 990 (7nm) A13 (7nm) OS Android 10 + One UI 2.0 iOS 13 RAM 12/16 Go (LPDDR5) 4 Go Stockage 128/512 Go 64/256/ 512 Go microSD Oui (jusqu'à 1,5 To) Oui (jusqu'à 1,5 To) Capteur principal 108 MP / 0,8 µm / f/1,8 / OIS

48 MP Telephoto / 0,8 µm / f/3,5 / OIS

12 MP Ultra grand angle / 1,4 µm / f/2,2

Capteur ToF "DepthVision"

"Space Zoom"

Zoom "hybride optique" 10x

Zoom numérique "Super Resolution" 100x Triple capteur 12+ 12 Mp + 12 Mp Capteur secondaire 40 MP / 0,7 µm (10 MP = 1,4 µm) / f/2.2 Capteur unique de 12 Mp Batterie 5000 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) 3174 mAh (recharge rapide 18W et recharge sans fil) 5G Oui Non Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Non Résistance à l'eau IP 68 IP 68

📱 Quel design pour les deux smartphones ?

Samsung et Apple misent tous les deux sur des design bien différents. Avec ses Galaxy S20, le leader du smartphone reprend grosso modo le design de ses Galaxy Note 10 et Note 10+. Plutôt que de placer le capteur photo frontal dans une encoche ou dans une bordure, la firme opte pour un minuscule trou. Le S20 Ultra est donc recouvert d’un écran Infinity-O. De son côté, Apple a préféré rester fidèle à l’encoche popularisée par l’iPhone X. La firme de Cupertino loge en effet les capteurs 3D nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID dans une large encoche qui surmonte l’écran.

Les deux millésimes sont plus similaires à l’arrière. Les deux constructeurs ont disposé les nombreux capteurs de l’appareil photo dans une forme proéminente. Apple opte pour une forme carré entièrement recouverte de verre. Samsung a plutôt placé les modules dans un bloc rectangulaire. Quoi qu’il en soit, les deux smartphones se distinguent par une esthétique luxueuse, l’intégration d’un cadre en acier et une couche de verre protectrice. Les deux terminaux font l’impasse sur le port jack.

Lire également : le Galaxy S20 sonne le glas de la prise jack audio dans les smartphones Android

📺 Quel smartphone a le meilleur écran ?

Sur ce terrain, le Galaxy S20 Ultra parvient à distancer son concurrent. Samsung a en effet recouvert le smartphone d’un immense écran AMOLED de 6,9 pouces 3200 x 1440 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est l’une des grandes nouveautés de cette génération. Plus un taux de rafraichissement est élevé, plus le nombre d’images qui s’affiche par seconde est l’écran est important. L’écran 120 Hz permet donc de profiter d’un affichage plus fluide. C’est le rêve pour tous les amateurs de jeux vidéo sur smartphone.

De ce côté là, l’iPhone 11 Pro Max est donc laissé sur le carreau. Le smartphone dispose néanmoins d’un superbe écran Retina 2 688 x 1 242 pixels de 6,5 pouces. Conçue par Samsung, la dalle offre une impressionnante qualité d’affichage et une excellente luminosité. Apple propose l’un des meilleurs écrans du marché. Sur le papier, l’écran 120 Hz s’annonce néanmoins plus prometteur. Pour rappel, la firme californienne a déjà intégré un écran 120 Hz à son dernier iPad Pro. Aux dernières nouvelles, Apple pourrait faire profiter les iPhone 12 d’un écran similaire.

🌊 Lequel offre les meilleures performances ?

Grâce à l’excellente optimisation logicielle d’iOS, les iPhone proposent généralement de meilleures performances que les smartphones Android les plus puissants. Avec son SoC A13 (7nm), l’iPhone 11 Pro Max perpétue la tradition. Le smartphone grimpe à 450 000 sur AnTuTu, largement devant les concurrents Android. Même son de cloche sur Geekbench avec un score de 1330 en single core et de 3438 en multicore. Malgré son nouveau SoC 990 et l’intégration de 12 ou 16 Go de RAM (une première sur le marché), le Galaxy S20 Ultra devrait offrir des performances théoriques légèrement inférieures. Á l’usage, l’écart entre les deux smartphones s’annonce néanmoins insignifiant. Pour en avoir le coeur du net, il faudra attendre les premiers benchmarks du Galaxy S20 Ultra.

⚡️Quel smartphone choisir pour l’autonomie ?

Il est particulièrement difficile de départager les deux smartphones sur le terrain de l’autonomie. Avec son iPhone Pro Max, Apple a en effet rattrapé son retard sur la concurrence. La firme a intégré une batterie de 3190 mAh qui offre deux jours complet d’autonomie aux utilisateurs les plus gourmands. Le Galaxy S20 Ultra n’est pas en reste. Avec son accumulateur de 5000 mAh, le smartphone devrait largement atteindre les deux jours d’autonomie en dépit de son écran 120 Hz énergivore.

Le S20 Ultra tire néanmoins son épingle du jeu grâce à l’intégration de la recharge rapide 45W et de la recharge sans fil inversée. Grâce à cette technologie de recharge rapide, déjà disponible sur les Galaxy Note 10+, Samsung devrait permettre de recharger intégralement la batterie de 5000 mAh en moins d’une heure et 15 minutes. De son côté, Apple propose un chargeur 18W dans la boîte de son iPhone 11 Pro Max. Le système de recharge permet de récupérer une charge complète en 1H45.

📸 Quel smartphone a le meilleur appareil photo ?

Avec le quadruple capteur photo arrière du Galaxy S20 Ultra, Samsung espère bien s’imposer comme le nouveau roi de la photo et détrôner son rival Huawei. En partenariat avec Xiaomi, le constructeur a même mis au point un capteur photo de 108 mégapixels (f 2.4) pour distancer ses concurrents. Ce n’est pas tout. Le smartphone se distingue aussi grâce à son capteur telephoto de 48 MP (f 3.5), un capteur ToF dédié à la profondeur de champs, un zoom optique hybride 10X et un zoom numérique 100X. Cerise sur le gâteau, le flagship permet de filmer en 8K/24 ips.

Sur le papier, le triple capteur photo 12 MP de l’iPhone 11 Pro Max s’annonce moins complet. En plus de son capteur ToF, Apple se contente d’un objectif téléfoto de 12 MP, d’un zoom x2 et de la possibilité de filmer en 4K à 60 i/s. Néanmoins, la fiche technique ne fait pas tout. Pour départager les deux smartphones sur le terrain de la photographie, on invite à attendre notre test complet du Galaxy S20 Ultra.

📶 Lequel est compatible avec le réseau 5G ?

Contrairement à Apple, Samsung a pris le train de la 5G en 2019 avec les Galaxy S10. Sans surprise, le constructeur sud-coréen propose donc la 5G sur tous les modèles de la gamme des S20. Le S20 Ultra est même uniquement disponible en version 5G. Le smartphone permettra donc de se connecter au réseau 5G dès que les premiers forfaits seront lancés en France. Orange et Bouygues Télécom ont déjà annoncé l’arrivée des premières offres pour l’été 2020.

De son côté, Apple n’a pas encore sorti un seul iPhone compatible avec le réseau 5G. Les premiers modèles compatibles sont attendus à la rentrée 2020. Aux dernières nouvelles, la firme de Cupertino devrait proposer plusieurs iPhone 12 compatibles avec la 5G. Si vous attendez de pied ferme les premiers abonnements 5G, vous savez quel smartphone choisir.

💸 Quels prix ?

En France, Samsung commercialise le Galaxy S20 Ultra 5G (12 Go de RAM et 128 Go de stockage interne au prix de 1359€. Le millésime sud-coréen est donc 100 euros plus cher que l’iPhone 11 Pro Max, vendu à 1259 euros dans sa déclinaison de base (4 Go et 64 Go de stockage).

On notera que le prix de vente du S20 Ultra est appelé à baisser fortement dans les mois à venir. Par ailleurs, un iPhone perd de sa valeur financière moins rapidement d’un flagship Android. En craquant pour un iPhone récent en 2020 vous pourrez revendre celui-ci à plus de 60% de son prix initial après un an.Ce ne sera probablement pas le cas pour le Galaxy S20 Ultra. Si vous êtes du genre à changer de téléphone tous les ans, cette information reste à prendre en compte.

Conclusion

Avec son Galaxy S20 Ultra, Samsung offre une fiche technique hallucinante qui ravira les power users. Le smartphone promet des performances de folie, une autonomie de deux jours au minimum et des photos de qualité. En théorie, ses caractéristiques monstrueuses distancent largement celles du dernier iPhone. Par contre, le flagship mise sur un lecteur d'empreintes digitales sous l’écran. L’iPhone 11 Pro Max permet quant à lui de profiter de Face ID, la reconnaissance faciale la plus sécurisée du marché. Ce « petit » détail peut faire pencher la balance en faveur d’un ou l’autre smartphone, au coude à coude dans la plupart des domaines. Pour quel smartphone allez-vous craquer ? On attend votre avis dans les commentaires.