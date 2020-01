Chrome vs Firefox vs Edge vs Brave : lequel est le meilleur navigateur ?

Chrome, Firefox, Edge et Brave s’affrontent pour la place du meilleur navigateur internet en ce début d’année 2020. Le site Ventura Beat vient en effet de publier son benchmark annuel dédié aux navigateurs internet. Pour les départager, Chrome et les autres ont été mis à l’épreuve à travers huit tests différents. Edge ressort vainqueur cette année, en remportant la première place dans quatre catégories.

Il faut remonter à juillet 2018 pour retrouver le précédent benchmark dédié aux navigateurs internet du site Ventura Beat. À l’époque, Google Chrome était sorti globalement vainqueur de ce comparatif. 18 mois plus tard, Ventura Beat a décidé de rebattre les cartes. Cette fois-ci, non pas trois mais quatre navigateurs se retrouvent sur le banc d’essai : Chrome, Firefox, Edge et Brave.

Comme le raconte le rédacteur de Ventura Beat Emil Protalinsky, en un an et demi, les choses ont bougé. Google Chrome a continué à asseoir sa domination sur le marché, Mozilla a fait de la protection de la vie privée et des données des utilisateurs une priorité avec Firefox 70, Microsoft Edge est passé sous Chromium et Brave est enfin sorti de sa phase de bêta en novembre 2019.

Afin de déterminer lequel est le meilleur, Ventura Beat a décidé de tester les navigateurs cités à travers 8 tests différents. Pour se faire, les rédacteurs ont utilisé un PC portable Microsoft Surface doté d’un Intel Core i5-7200U, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go. Ils ont fait une partition de 100 Go histoire de procéder à une nouvelle installation de Windows 10 Pro (64 bits), puis ils ont ensuite téléchargé les différents navigateurs et procédé à toutes les mises à jour nécessaires via Windows Update.

Voici donc les résultats :

SunSpider , benchmark dédié à l’exécution de JavaScript : Edge vainqueur et Firefox dernier

, benchmark dédié à l’exécution de JavaScript : Edge vainqueur et Firefox dernier Octane 2.0 , benchmark dédié au JavaScript développé par Google : Chrome vainqueur, suivi de très près par Brave

, benchmark dédié au JavaScript développé par Google : Chrome vainqueur, suivi de très près par Brave Kraken 1.1 , benchmark dédié au JavaScript développé par Mozilla : Firefox vainqueur, talonné par Brave encore une fois

, benchmark dédié au JavaScript développé par Mozilla : Firefox vainqueur, talonné par Brave encore une fois JetStream 1.1 , benchmark dédié au JaveScript développé par Apple : Edge vainqueur, collé par Google Chrome

, benchmark dédié au JaveScript développé par Apple : Edge vainqueur, collé par Google Chrome MotionMark 1.0 , benchmark graphique développé par WebKit : Edge gagne de peu face à Chrome (246 vs 245)

, benchmark graphique développé par WebKit : Edge gagne de peu face à Chrome (246 vs 245) Speedometer 1.0 , benchmark dédié aux performances (temps nécessaire pour répéter des tâches) via l’API DOM : Edge gagne avec 125 tâches par minute

, benchmark dédié aux performances (temps nécessaire pour répéter des tâches) via l’API DOM : Edge gagne avec 125 tâches par minute BaseMark 3.0 , benchmark des nouveaux standards du web : Brave enterre de loin ses concurrents

, benchmark des nouveaux standards du web : Brave enterre de loin ses concurrents WebXPRT 3.0, benchmark dédié à HTML 5 et JavaScript développé par Principled Technologies : Firefox occupe une nouvelle fois la première place

Comme le précisent les rédacteurs de Ventura Beat, ces comparatifs n’ont pas vocation à décrier tel ou tel navigateur. Les quatre testés ici affichent tous des performances solides, et chacun a d’ailleurs brillé dans l’un des huit tests. Tant que vous utilisez un navigateur qui est régulièrement mis à jour (tous les quatre respectent ce critère essentiel), vous n’aurez pas de problème à surmonter. Pour VB, ce comparatif confirme que ces quatre navigateurs sont parfaitement opérationnels et sauront chacun dans leur style répondre aux attentes des utilisateurs.

