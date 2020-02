Comparatif Galaxy S20 vs S20+ vs S20 Ultra : quelles sont les différences ?

Vous hésitez entre le Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra ? Nous vous proposons ce comparatif pour mieux percevoir ce qui les sépare, ce qui les rassemble, et vous permettre de faire un choix le plus éclairé possible !

🛠Quelle est la fiche technique Galaxy S20, le S20+ et le S20 Ultra ?

Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra Dimensions 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 166,9 x 76 x 8,8 mm Poids 163 grammes 186 grammes 220 grammes Ecran 6,2 pouces Infinity-O AMOLED 20:9

3200x1440 pixels (563 ppi)

120 Hz

WQHD+

HDR10+ 6,7 pouces Infinity-O AMOLED 20:9

3200x1440 pixels (525 ppi)

120 Hz

WQHD+

HDR10+ 6,9 pouces Infinity-O AMOLED 20:9

3200x1440 pixels (511 ppi)

120 Hz

WQHD+

HDR10+ Chipset Exynos 990 (7nm) Exynos 990 (7nm) Exynos 990 (7nm) OS Android 10 + One UI 2.0 Android 10 + One UI 2.0 Android 10 + One UI 2.0 RAM 8/12 Go (LPDDR5) 8/12 Go (LPDDR5) 12/16 Go (LPDDR5) Stockage 128 Go 128 Go 128/512 Go microSD Oui (jusqu'à 1,5 To) Oui (jusqu'à 1,5 To) Oui (jusqu'à 1,5 To) Capteur principal 12 MP grand angle / 1,8 µm / f/1,8 / OIS

64 MP Telephoto / 0,8 µm / f/2,0, OIS

12 MP Ultra grand angle / 1,4 µm / f/2,2

Zoom "hybride optique" 3x

Zoom numérique "Super Resolution Zoom" 30x 12 MP grand angle / 1,8 µm / f/1,8 / OIS

64 MP Telephoto / 0,8 µm / f/2,0, OIS

12 MP Ultra grand angle / 1,4 µm / f/2,2

Capteur ToF DepthVision

Zoom "hybride optique" 3x

Zoom numérique "Super Resolution Zoom" 30x 108 MP / 0,8 µm / f/1,8 / OIS

48 MP Telephoto / 0,8 µm / f/3,5 / OIS

12 MP Ultra grand angle / 1,4 µm / f/2,2

Capteur ToF "DepthVision"

"Space Zoom"

Zoom "hybride optique" 10x

Zoom numérique "Super Resolution" 100x Capteur secondaire 10 MP / 1,22 µm / f/2.2 10 MP / 1,22 µm / f/2.2 40 MP / 0,7 µm (10 MP = 1,4 µm) / f/2.2 Batterie 4000 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) 4500 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) 5000 mAh (Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare) 5G Oui (en option) Oui (en option) Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP 68 IP 68 IP 68

💸Quelle sont les prix des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ?

Samsung propose les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra à partir de 909 € pour la variante la moins chère. La note peut monter a priori beaucoup plus cher pour la variante S20 Ultra (5G) avec 512 Go de stockage interne. Voici le détail des prix :

Galaxy S20 (128 Go, 4G ) : 909 € (version 8 Go RAM + 4G), 1009 € (version 12 Go RAM + 5G)

(128 Go, 4G ) : 909 € (version 8 Go RAM + 4G), 1009 € (version 12 Go RAM + 5G) Galaxy S20+ (128 Go, 8 Go RAM + 4G) : 1 009 €

(128 Go, 8 Go RAM + 4G) : 1 009 € Galaxy S20+ (128 Go, 12 Go RAM + 5G) : 1 109 €

(128 Go, 12 Go RAM + 5G) : 1 109 € Galaxy S20 Ultra (128 Go, 12 Go RAM + 5G) : 1 349 €

(128 Go, 12 Go RAM + 5G) : 1 349 € Galaxy S20 Ultra (512 G, 16 Go RAM + 5G) : prix à définir

Les cinq variantes seront sur le marché à partir du 13 mars 2020.

📐S20, S20+, S20 Ultra… quel format choisir ?

Le trio des S20 ne font pas particulièrement dans les smartphones compacts. Le plus petit des S10 était un modèle de 6,1″ : le S20 le plus petit gagne 0,1″ à 6,2″, pour un ratio taille écran qui passe de 88,3% à 90,7% – on reste donc à peu près sur le même facteur de forme, avec un peu plus d’écran sur la face avant.

Le S10+ faisait 6,4″ – le S20+ propose un écran 6,7″ nettement plus grand (90,1 % de ratio taille écran contre 88,9% sur la génération précédente). Qui sera donc moins facile de tenir d’une main. Mais si vous êtes coutumiers des plus grands smartphones du marché, ce format est le même qu’un iPhone 11 Pro Max ou Samsung Galaxy A70.

La catégorie S20 Ultra est en revanche fait 6,9″ avec un ratio taille écran de 89,9%, ce qui fait du modèle le plus puissant le moins adaptés à ceux qui recherchent des smartphones faciles à tenir d’une main. Outre l’ergonomie, les différences de prix et de fiche technique peuvent vous conduire à préférer un format plutôt que l’autre.

Dans les trois cas, on a le même type d’écran AMOLED 120Hz fabriqués par Samsung Display dont la réputation précède.

Lire également : Galaxy S20+ vs Galaxy S10+ : quels changements entre les deux smartphones ?

🌊Lequel offre les meilleures performances ?

Les trois variantes sont proposées avec le même chipset Exynos 990, un analogue des Snapdragon 865, la dernière génération des SoC mobiles gravés en 7 nm+. Tous proposent le stockage UFS 3.0, et de la RAM LPDDR5 ultra rapides. Les trois variantes devraient donc proposer des performances semblables pour ne pas dire identiques.

Néanmoins, cette année, Samsung propose davantage d’options qui peuvent départager ces modèles en fonction des situations. Le S20 classique est disponible en variante 4G ou 5G – la différence n’est pas en soit sur la vitesse d’exécution, mais la vitesse de téléchargement 5G peut avoir un impact sur la perception de l’expérience utilisateur accru.

Par ailleurs, la quantité de RAM peut jouer un rôle sur les performances, en particulier si vous utilisez beaucoup d’applications lourdes ou que vous jouez à des jeux gourmands. Dans une utilisation classique cela ne devrait pas vraiment faire de différence – 8 Go voire 12 Go de RAM suffisent largement dans la plupart des cas. Mais 16 Go (autant que sur la plupart des PC portables en 2020…) seront sans doute appréciés des power users.

⚡️Quel smartphone choisir pour l’autonomie ?

Les trois smartphones proposent cette année des capacités de batterie particulièrement généreuses. Ainsi ça commence à 4000 mAh sur le S20, le S20+ propose 4500 mAh, quant au S20 Ultra, il est doté d’une énorme batterie 5000 mAh. A priori tous tiendront particulièrement bien en matière d’autonomie. Mais quelque chose nous dit que les S20+ et le S20 Ultra auront une bonne longueur d’avance sur le modèle de base.

Qui devrait rester de ce point de vue très correct : pour mémoire le S10 était proposé avec une batterie 3400 mAh et le S10+ avec une batterie 4100 mAh.

📸Quelle variante choisir pour la photo ?

Trois modèles, trois capacités différentes en photo. Ce qui sépare le S0 du S20+ c’est son capteur de profondeur. En temps normal, il est possible que vous ne remarquiez même pas la différence, mais ce capteur de profondeur, aussi appelé ToF, créé un masque précis qui permet d’appliquer des effets comme le Bokeh de manière beaucoup plus naturelle. Les sujets sont mieux découpés avec moins d’aberrations ou de détourages « à la hache ».

Pour le reste, on a les mêmes trois autres capteurs photo avec des photosites assez grands (1,4 µm – 1,8 µm) qui devraient capter un maximum de lumière, le tout dans une définition 12 Mp qui a fait ses preuves. Néanmoins vous passerez sans doute à côté de l’offensive photo que représente le modèle Ultra. Celui-ci possède un quadruple arrangement de capteurs (dont un capteur ToF), avec un capteur principal 12 Mp, mais aussi un grand angle 108 Mp et un téléobjectif 48 Mp.

Samsung vante un « Zoom de l’espace » avec jusqu’à 10x en mode « hybride optique » et jusqu’à 100x en mode « Super Resolution Zoom ».

📶Quel smartphone choisir pour la 5G ?

Samsung a choisi de proposer la 5G, au moins en option sur toutes les variantes du smartphone. Vous pouvez ainsi opter pour le format que vous désirez. La 5G est potentiellement un peu plus énergivore – si la 5G est la raison pour laquelle vous prévoyez de changer de smartphone et que ni le prix ni le format ne sont un problème, nous vous recommandons d’opter pour la variante Ultra.