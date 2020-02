Galaxy Serie S20 vs Galaxy Serie S10 : photo, processeur, batterie, design… Quelles différences ?

Comme prévu, Samsung a dévoilé la nouvelle série S20 lors de la conférence Unpacked qui a eu lieu à San Francisco. Cette nouvelle série apporte de nombreuses nouveautés, notamment un nouvel équipement photographique, un nouveau chipset et une nouvelle batterie. Voici tous les détails des changements.

Comme chaque année, Samsung a présenté sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme pour la série S. Elle est constituée de trois modèles et la disponibilité est prévue pour le 13 mars. Le plus accessible des trois s’appelle le Galaxy S20. Contrairement à certaines rumeurs, il ne remplace pas le Galaxy S10e, mais bien le Galaxy S10. La fiche technique des deux smartphones est assez proche, comme les rumeurs le prédisaient, mais celle du S20 révèle de belles améliorations pour ceux qui n’auraient pas craqué pour le S10 en 2019. Avant d’étudier les différents changements à noter, observons les fiches techniques des deux téléphones.

Fiche technique du Galaxy S20 Fiche technique du Galaxy S10 Design Verre minéral incurvé à l'arrière Gorilla 6

Aluminium sur les tranches

Etanchéité (IP68) Verre minéral incurvé à l'arrière Gorilla 5

Aluminium sur les tranches

Etanchéité (IP68) Ecran 6,2" Dynamic AMOLED Infinity-O

Always-On Display

HDR10+

Display 120 Hz

Verre incurvé Gorilla 6 6,1" Dynamic AMOLED Infinity-O

Always-On Display

HDR10+

Verre incurvé Gorilla 6 SoC Exynos 990

Octo-core (Mongoose M5, Cortex-A76, Cortex-A55)

GPU ARM Mali G77-MP11

Gravure 7 nm Exynos 9820

Octo-core (Mongoose M4, Cortex-A75, Cortex-A55)

GPU ARM Mali G76-MP12

Gravure 8 nm RAM 8 ou 12 Go 8 Go Stockage 128 Go + microSDXC (jusqu'à 1 To) 128 ou 512 Go Connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G (LTE catégorie 20), 5G (NSA fréquence inférieure à 6 GHz) Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G (LTE catégorie 20) Batterie 4000 mAh

Charge rapide 25 watts

Charge sans fil

Charge inversée (et charge inversée sans fil) 3400 mAh

Charge rapide 15 watts

Charge sans fil

Charge inversée (et charge inversée sans fil) Lecteur d'empreintes Sous l'écran

Capteur ultrasonic Sous l'écran

Capteur ultrasonic Equipement divers GPS, accéléromètre, baromètre, gyroscope, compas

USB type-C,

Double haut-parleur

Samsung Pay, NFC GPS, accéléromètre, baromètre, gyroscope, compas

USB type-C, jack 3,5 mm

Double haut-parleur

Samsung Pay, NFC

Oxymètre (SpO2), cardiofréquencemètre Photo / Vidéo 12 MP grand-angle (f/1.8) PDAF Dual Pixel OIS

64 MP (f/2.0) téléphoto 3x PDAF Dual Pixel OIS

12 MP (f/2.2) ultra grand angle 12 MP (f/1.5-2.4) PDAF Dual Pixel OIS

12 MP (f/2.4) téléphoto 2x PDAF Dual Pixel OIS

16 MP (f/2.2) ultra grand angle Selfie Capteur 10 mégapixels

Objectif à ouverture f/2.2 Capteur 10 mégapixels

Objectif à ouverture f/1.9

S10 vs S20 : quelles sont les modifications de design et d’écran ?

Le design du Galaxy S20 conserve la majorité des acquis du Galaxy S10, mais l’écran du nouveau modèle est légèrement plus grand et son ratio change légèrement.

Le Galaxy S20 est toujours couvert de verre minéral à l’arrière. La nature du verre passe du Gorilla 5 au Gorilla 6, toujours en provenance de Corning. Ce verre est incurvé sur les quatre côtés. Le bloc photo n’est plus situé à au centre et son orientation n’est plus horizontal. Le nouveau bloc est situé dans le coin supérieur gauche et il est orienté verticalement. L’oxymètre et le cardiofréquencemètre ont été supprimés.

Les tranches du smartphone sont toujours en aluminium. La coque du téléphone reste étanche. La certification est toujours IP68. Les dimensions des deux smartphones sont assez proches. La hauteur augmente de 2 mm. La largeur diminue de 1 mm. Et l’épaisseur progresse de 0,1 mm seulement. Le poids du S20 atteint 163 grammes, soit 6 grammes de mieux. Notez sur les tranches la disparition du port jack 3,5 mm (comme sur le Galaxy Note 10). Le casque vendu avec le S20 est compatible USB type-C.

À l’avant, le Galaxy S20 profite d’un écran qui grandit de 0,1 pouce, pour atteindre les 6,2 pouces. Son ratio passe du 19/9e au 20/9e. Ce qui veut dire qu’il est visuellement légèrement plus étroit. Sa définition reste QHD+, soit 1440 pixels en largeur et 3200 pixels en hauteur. La résolution atteint 563 pixels par pouce.

Lire aussi : Galaxy S20 : Samsung désactive l’écran 120 Hz par défaut

La nature de la dalle est identique : Dynamique AMOLED Infinity O. L’écran est toujours compatible Always-On et HDR10+. Il profite d’un taux de rafraichissement plus élevé : il passe de 60 Hz à 120 Hz. La nature du verre minéral qui protège la dalle tactile est toujours en Gorilla 6 de Corning. Enfin, le lecteur d’empreinte digitale est toujours intégré sous l’affichage. Il s’agit ici aussi d’un capteur à ultrason. La webcam n’est plus placée dans le coin supérieur droit, mais au centre de la dalle.

Le Galaxy S20 est équipé d’Android 10 avec la surcouche One UI 2 dès son lancement.

S10 vs S20 : quels sont les changements sur la plate-forme ?

Le principal changement sur la plate-forme du Galaxy S20 par rapport celle du Galaxy S10 concerne le chipset. Le nouveau composant est un Exynos 990, successeur de l’Exynos 9820. Il est gravé en 7 nm FinFET par Samsung. Il intègre huit coeurs applicatifs deux Exynos M5, deux Cortex-A76 et quatre Cortex-A55. La cadence des coeurs les plus puissants peut atteindre 2,73 GHz, comme précédemment. Ce sont les coeurs les autres coeurs qui profitent d’une meilleure améliorée.

L’Exynos 990 dispose aussi d’un processeur graphique ARM Mali G77-MP11 et d’un modem compatible 5G (norme NSA sur fréquence inférieure à 6 GHz), 4G (LTE catégorie 20), WiFi 6 et Bluetooth 5.0. Le S10 n’était compatible que LTE (catégorie 20 aussi), WiFi ac dual band et Bluetooth 5.0.

Le Galaxy S20 est proposé en deux versions pour la mémoire vive : 8 Go de RAM, comme le S10, et 12 Go. Côté stockage, le S20 ne décline qu’en version 128 Go, pour être plus agressif au niveau tarifaire. Le S10 se déclinait en version 512 Go. La mémoire peut toujours être étendue avec une carte mémoire au format microSDXC.

S10 vs S20 : quels sont les changements au niveau photo ?

Le Galaxy S20 profite de nombreux changements au niveau de son bloc photo principal, mais tous ce ne sont pas des améliorations. Le nombre de capteurs reste le même : trois. Le capteur principal reste un modèle 12 mégapixels avec objectif grand-angle. L’ouverture variable du S10 disparaît pour une ouverture fixe à f/1.8. L’autofocus Dual Pixel est conservé, ainsi que le stabilisateur optique.

Le capteur secondaire, avec le zoom optique, passe de 12 à 64 mégapixels. Le zoom, hybride (mélange d’optique et l’intelligence artificielle) est de 3x. Un mode « Super Resolution Zoom » permet de réaliser des photos avec un zoom numérique 30x, avec une légère perte au niveau définition. L’ouverture du téléobjectif passe de f/2.4 à f/2.0, pour des photos qui devraient être beaucoup plus lumineuses. Le stabilisateur est conservé.

Le dernier capteur, avec objectif très grand-angle, passe de 16 mégapixels à 12 mégapixels. L’objectif ouvre toujours à f/2.2. Le capteur selfie reste inchangé avec une définition de 10 mégapixels. Son objectif n’ouvre plus à f/1.9, mais à f/2.2.

S10 vs S20 : quelles sont les améliorations pour la batterie ?

La batterie du S20 profite d’une forte augmentation de sa capacité. Celle-ci passe de 3400 mAh à 4000 mAh, soit 17,6 % en plus. L’autonomie devrait être très fortement améliorée.

La charge rapide a été renforcée. La puissance de charge acceptée par le Galaxy S20 passe de 15 watts à 25 watts. Le chargeur vendu avec le Galaxy S20 tire justement parti de cette augmentation de puissance.

Le Galaxy S20 reste compatible charge sans fil (charge rapide sans fil) et charge inversée (filaire, protocole USB Delivery 3.0) et charge sans fil inversée. Certains de ces protocoles ont été améliorés entre le Galaxy S10 et le Galaxy S20.

S10 vs S20 : quel est le moins cher des deux ?

Si l’on s’en tient aux prix lors de leur sortie respective, il n’y a aucun changement : S10 et S20 s’affichent au même tarif, à savoir 909 €. En revanche, le S20 se décline en deux éditions : l’une en 128 Go / 8 Go / 4G (c’est celle-là qui vaut 909 €), et une seconde, en 128 Go / 12 Go / 5G, commercialisée à 1009 €.

Notez enfin que le S10 a connu une baisse de tarif évidente depuis l’an passé. En période de soldes, il n’est pas rare de le voir aux alentours des 550-600 euros. Samsung nous a d’ailleurs avoué que la gamme S10 continuera à être commercialisée en 2020 et que de nouvelles baisses de prix sont à prévoir. De quoi probablement pouvoir acquérir un S10 moitié prix par rapport à celui d’un S20.