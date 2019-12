Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra : les noms définitifs des futurs Galaxy S11 se précisent

Et si le Galaxy S11+ s’appelait finalement Galaxy S20 Ultra ? Il se murmure depuis quelques jours que Samsung changera la nomenclature de ses futurs flasghips. Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra seraient les noms retenus pour les futurs smartphones du coréen.

Le Galaxy S20 arrive peut-être 9 ans plus tôt que prévu. Samsung ferait un grand saut en 2020 en escamotant le Galaxy S11 et en abandonnant par la même occasion la logique incrémentale des noms de ses Galaxy S. Une récente fuite du leaker Ice Universe nous apprenait que le Galaxy S11 s’appellerait plutôt Galaxy S20. La rumeur devient encore plus intéressante. Les noms exacts des prochains flagships de Samsung qui vient d’être dévoilés par un accessoiriste qui va dans le même sens que les précédentes informations tout en apportant plus de précision.

Aux dernières nouvelles, il n’y aurait pas de Galaxy S20e au programme. Le modèle de base qui est censé remplacer le Galaxy S10e prendrait simplement le nom Galaxy S20. Le Galaxy S11 standard s’appellerait Galaxy S20+ et la variante de 6,9 pouces – la plus imposante de toutes – prendrait le nom Galaxy S20 Ultra. Pour l’instant, nous n’avons aucune explication quant aux motivations qui poussent Samsung à modifier sa nomenclature habituelle. Mais ce ne serait pas la première fois qu’on assiste à un saut similaire sur le marché. En 2018, Huawei prenait tout le monde de court en passant directement du P10 au P20.

Si Samsung décide de suivre la même logique que son rival chinois pour ses futurs flagships, le Galaxy S30 suivra en 2021. A moins que le constructeur ait simplement décidé de s’aligner sur des numéros qui font référence aux années de sortie. Auquel cas, on aurait droit à un Galaxy S21 l’année suivante, ainsi de suite. Mais rien n’est sûr pour l’heure et ces informations non-officielles sont à prendre avec un minimum de recul.

Source : WinFuture