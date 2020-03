Huawei P40 Pro : c’est le nouveau roi de la photo et des selfies, annonce DxOMark

Le Huawei P40 Pro vient d’être élu roi de la photo sur smartphone par DxOMark. Grâce à son quadruple capteur photo, le smartphone vient d’éjecter les Find X2 Pro et Mi 10 Pro de la première place. Le flagship se paie même le luxe de prendre la tête du podium consacré aux meilleurs selfies.

Le Huawei P40 Pro écope d’une note générale de 128 chez DxOMark. Dans le détail, le smartphone hérite d’un impressionnant score de 140 en photographie et de 105 en vidéo. « Il s’agit du meilleur ou de l’un des meilleurs appareils que nous ayons testés à ce jour dans presque toutes les catégories » annonce DxOMark dans la conclusion de son test.

Le P40 Pro surpasse le Find X2 Pro d’Oppo et le Mi 10 Pro de Xiaomi

Dans le détail, le laboratoire loue notamment l’autofocus rapide et précis du smartphone, le traitement du bokeh du mode portrait, le zoom optique x5 « impressionnant », une exposition précise et un excellent niveau de détails. Dans des conditions de faible luminosité, les clichés sont meilleurs « que pour tout autre appareil que nous avons testé », affirme le test. Fort de cette accueil dithyrambique, le P40 Pro surpasse le Find X2 Pro d’Oppo et le Xiaomi Mi 10 Pro, les deux précédents rois de la photo.

L’appareil photo du P40 Pro, aussi réussi soit-il, n’est néanmoins pas dénué de défauts. DxOMark regrette par exemple un « rendu des couleurs parfois imprécis », une « légère sous-exposition occasionnelle », un manque de détails sur les visages et le champs de vision un peu limité du module ultra grand angle.

Côté vidéo, le smartphone ne démérite pas. DxOMark a notamment apprécié la stabilisation d’image efficace, la large plage dynamique et le bon équilibre texture / bruit. Le smartphone pèche par contre par une petite différence de netteté dans les images enregistrées.

Enfin, le Huawei P40 Pro se distingue aussi dans le classement dédié aux selfies grâce à son double capteur photo frontal. Dans ce domaine aussi, le smartphone grimpe directement à la première place du classement. Avec une note de 103, il écarte le Nova 6 5G de Huawei, le Galaxy Note 10+ 5G de Samsung et le Zenfone 6 d’Asus. Selon DxO, le P40 Pro permet de réaliser d’excellents selfies dans toutes les conditions.

« Si vous voulez le meilleur appareil photo sur smartphone, il n’y a actuellement pas de meilleure alternative » résume DxOMark. Que pensez-vous du test réalisé par le laboratoire ? Allez-vous craquer pour le P40 Pro ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : DxOMark