Galaxy S20 Ultra : les utilisateurs de la version Exynos critiquent ses performances

Les critiques sont de plus en plus en nombreuses en provenance des utilisateurs du Galaxy S20 Ultra de Samsung. Notamment ceux qui possèdent une version dotée du chipset Exynos 990. Les performances de la plate-forme, mais aussi la qualité de l’appareil photo que Samsung n’aurait pas réussi à améliorer malgré différentes mises à jour.

Le Galaxy S20 Ultra, sorte de successeur au Galaxy S10 5G (modèle indisponible en France), est le smartphone le plus ambitieux de Samsung à ce jour (hormis le Galaxy Fold). Vendu en France au prix de 1359 euros en version 12+128 Go (en sachant qu’il existe aussi une version 16+512 Go encore plus onéreuse), la déclinaison Ultra du S20 est particulièrement regardée et critiquée au moindre défaut. Car les acheteurs estiment que, pour ce prix, ils ont le droit à un certain niveau d’exigence.

Si le Galaxy S20 Ultra était exempt de défauts, cela n’aurait pas de conséquence. Les critiques seraient alors unanimement positives. Et Samsung aurait profité de cette occasion pour consolider son image de marque. Ce qui, à long terme, permet de gagner des clients et renforcer la fidélité. Mais ce n’est pas le cas. Le Galaxy S20 Ultra, dont vous pouvez retrouver ici le test complet, est chahuté par les commentaires des clients qui s’expriment sur les réseaux sociaux. Notamment les possesseurs de la version Exynos du smartphone.

L’un des retours d’expérience les plus marquants (lequel a fait le tour des sites spécialisés ce week-end) provient du compte Twitter appelé @Pegasaie. Vous pouvez retrouver en fin de cet article un message posté sur ce compte. Cette publication est accompagnée d’une courte vidéo illustrant les problèmes rencontrés par l’autofocus de l’appareil photo du S20 Ultra. Dans son commentaire, le titulaire du compte explique que son smartphone, doté d’un Exynos 990, connaît aussi des problèmes de surchauffe, d’autonomie et de performance. Trois domaines intimement liés au chipset.

Ces retours négatifs sur la partie photo pointent du doigt le peu d’améliorations apportées par les mises à jour successives déployées par Samsung depuis la sortie du S20 Ultra. Ils relancent aussi le débat sur la pertinence de la stratégie de la marque en matière de composants. En effet, comme leurs prédécesseurs, tous les S20 se déclinent en deux modèles. L’un est équipé de l’Exynos 990 et l’autre du Snapdragon 865 de Qualcomm. Les Coréens bénéficient de la seconde. Selon certaines rumeurs, la firme, consciente des problèmes de la version Exynos, aurait choisi de vendre en Corée la version Snapdragon pour éviter de vives critiques sur son marché domestique. Bien sûr, cela ne sera jamais confirmé. D’autant que certains tests affirment que les versions Exynos offrent une meilleure autonomie que les versions Snapdragon. Mais c’est le genre de bruit de couloir qui contribue à baisser l’image de marque.

Seriously the Exynos variant has disappointed me soo much Poor battery life poor performance heats like hell. This is really a sh*t of a phone with that crappy $1400 price tag. Never Samsung again. pic.twitter.com/tmVpfOJdEg

— Dawood (@pegasaie) April 9, 2020