Galaxy S20 : cette vidéo compare les 3 modèles aux S10 et Note 10

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra seront bientôt officiels. Quelques semaines avant la présentation, le leaker Max Weinbach propose un nouvel aperçu exclusif du design des trois modèles. Dans une vidéo publiée sur YouTube, il compare des répliques factices des S20 aux précédents smartphones de Samsung, les Galaxy S10 et les Galaxy Note 10. C’est l’occasion de se faire un idée plus précise de la taille des nouveaux flagships.

Max Weinbach est devenu impossible à arrêter. Depuis quelques jours, le leaker enchaîne les révélations concernant les Galaxy S20 de Samsung. Il a d’abord mis en ligne les premières photos volées du Galaxy S20+ avant de lever le voile sur les points clés de la fiche technique du Galaxy S20 Ultra.

Ce 15 janvier 2020, il a poursuivi sur sa lancée en publiant une vidéo comparative des Galaxy S20 avec les Galaxy S10 et les Galaxy Note 10. Pour réaliser la séquence, Max Weinbach s’est servi de répliques factices des S20 imprimées en 3D. « Nous avons réussi à mettre la main sur quelques impressions 3D des Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra » annonce Max Weinbach sur Youtube. Pour imprimer ces répliques, le leaker a simplement récupéré la base des données d’un fabricant de coques.

Comme on peut le voir, le Galaxy S20, le modèle le plus accessible de la gamme, est de taille presque égale au Galaxy S10. Le smartphone est sublimé d’un écran troué de 6,2 à 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour le S10. De son côté, le S20+ opte pour une dalle de 6,7 pouces, contre 6,4 pouces pour le S10+. Enfin, le S20 Ultra est recouvert d’un écran de 6,9 pouces. Sans surprise, les S20 sont plus grands que leurs prédécesseurs.

Pour rappel, Samsung va présenter les Galaxy S20 accompagné du Galaxy Z Flip pliable lors d’une conférence prévue à San Francisco le 11 février 2020. Que pensez-vous de cette nouvelle génération de flagships ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.