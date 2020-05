Galaxy S20 Tactical Edition : Samsung lance une édition exclusive pour les militaires

Samsung lance le Galaxy S20 Tactical Edition, une version du smartphone qui est à la fois renforcée et augmentée d’accessoires et de modifications logicielles adaptés aux armées et militaires sur les théâtres d’opération. Le smartphone ne sera pas proposé via les canaux de distribution traditionnels.

Samsung lance une version du Galaxy S20 à destination des armées. L’appareil est essentiellement un Galaxy S20 classique avec un écran 6,2″ (1440p), Snapdragon 865, 12 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, sa batterie 40000 mAh et son ensemble de capteurs photo. Samsung l’a mis dans un casing renforcé comme on peut le voir dans la photo d’illustration. Mais, vous allez le voir, le constructeur ne s’est pas arrêté là.

Galaxy S20 : Samsung créé une version tactique pour l’armée

D’abord, explique Samsung sur son blog, le smartphone dispose d’une couche logicielle et d’un ensemble de fonctionnalités « hautement personnalisées » pour répondre aux besoin de l’armée et de l’administration fédérale américaine. Samsung a par exemple largement adapté la compatibilité du smartphone pour que « le Galaxy S20 TE [puisse] fonctionner sans accroc avec toute une gamme de périphériques existants« .

Samsung explique avoir également poussé l’aspect tactique de la couche logicielle, et intègre notamment l’architecture de chiffrement DualDAR qui délivre deux couches de chiffrement des données conformes aux standards de la NSA pour les missions classées top secret ou simplement classifiées. Il y a également toute une série d’optimisations de l’interface pour rendre le smartphone plus adapté aux théâtres d’opérations.

Il est par exemple doté d’un mode « vision nocturne » qui permet de facilement éteindre l’écran dès que l’utilisateur met des lunettes de vision nocturne. Le mode « discret » (stealth mode) peut éteindre la 4G/5G et couper toutes les communications radio. Enfin, les utilisateurs peuvent facilement déverrouiller ces smartphones en mode paysage, lorsque l’appareil est monté au niveau du torse sur l’uniforme.

Les premiers smartphones Tactical Edition seront livrés au travers d’une « sélection de partenaires informatiques » au 3e trimestre 2020. Le grand public n’aura a priori pas accès à cette édition.