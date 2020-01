Galaxy S20 (S11) : Samsung équipera tous les modèles avec 12 Go de RAM

Le Galaxy S20 ainsi que tous les autres appareils de la gamme embarqueront 12 Go de RAM. C’est en tout cas ce qu’avance le leaker réputé IceUniverse sur son compte Twitter. Selon lui, les versions haut de gamme comme le S20 Ultra pourraient même être équipées de 16 Go de RAM.

Les fuites vont bon train concernant la gamme Galaxy S20. En ce 13 janvier 2019, vous aviez pu découvrir les premières photos volées du Galaxy S20+. L’occasion de découvrir un écran Infinity-O avec poinçon et un quadruple capteur photo accompagné d’un flash LED. Après ce leak signé Max WeinBach, c’est au tour du leaker réputé IceUniverse de dévoiler de nouvelles informations sur son compte Twitter.

Du S8 au S20 : toujours plus de mémoire vive

Les Galaxy S8 et S8+ étaient tous deux équipés de 4 Go de RAM au début de leur carrière en 2017. Le Galaxy S9 avait marché dans cette voie, tandis que le Galaxy S9+ était allé de l’avant avec 6 Go de RAM. Samsung a poursuivi sa course à la mémoire vive avec les Galaxy S10 et S10+, qui impressionnaient déjà avec leurs 8 Go de RAM sous le capot.

Pour cette cuvée 2020, le constructeur sud-coréen franchit une nouvelle étape. Comme le précise le leaker IceUniverse sur son compte Twitter, Samsung compte doter toute la gamme des Galaxy S20 de 12 Go de RAM au minimum. Il s’agira de puces LPDDR5, qui sont environ 1,3 fois plus rapides et 30% plus efficaces que les puces LPDDR4X utilisés avec dans les Galaxy S10. Elles offrent un débit 5500 Mo/s en data contre 4266 Mo/s pour la précédente génération.

Sur le papier, cela signifie que tous les modèles de Galaxy S20 seront théoriquement capables de transférer 44 Go de données en une seconde environ, contre 34 Go/seconde pour les LPDDR4X. « La nouvelle puce consomme jusqu’à 30% d’énergie en moins que la version précédente, grâce à l’intégration d’un nouveau design de circuit en horloge améliorée, et des fonctions de training et basse consommation qui assurent des performances stables, même à une vitesse particulièrement élevée », expliquait Samsung lors de la présentation de la puce LPDDR5 en juillet 2019.

En outre, les modèles les plus chers de la gamme S20, comme le S20 Ultra pourraient embarquer 16 Go de RAM, via une version spéciale de la LPDDR5, mais ce n’est pour l’instant qu’une rumeur et cela doit être confirmé. Pour rappel, Samsung présentera les Galaxy S20 ainsi que le Galaxy Fold 2 (Bloom) lors d’une conférence qui se tiendra à San Francisco le 11 février 2018. Quelques jours plus tard, le Mobile World Congress (MWC) ouvrira ses portes à Barcelone pour une édition 2020 riche on l’espère en annonces.

Source : PhoneArena