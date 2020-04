Le Galaxy S20 Ultra est moins bon en photo que le Huawei P40 Pro, annonce DxOMark

Le Galaxy S20 Ultra vient de passer sur le banc de test de DxOMark. Le flagship sud-coréen écope d’une note globale décevante de 122. Il se fait ainsi distancer par le P40 Pro de Huawei, le Xiaomi Mi 10 Pro, l’Oppo Find X2 Pro, le Mate 30 Pro 5G, et le Honor 30 Pro+. Le laboratoire pointe notamment du doigt les performances décevantes de l’autofocus du smartphone.

Malgré son quadruple capteur photo de 108 mégapixels, le Galaxy S20 Ultra ne se hisse pas en tête du classement DxOMark. Le smartphone hérite d’une note globale de 122. Dans le détail, DxOMark attribue un score de 132 à la partie photographie et de 102 en vidéo. « Vous avez la garantie d’une qualité photo généralement excellente, mais quelques faiblesses mineures montre que l’appareil ne répond pas tout à fait aux normes très élevées des appareils en tête de notre classement » explique DxOMark dans son test.

Le Galaxy S20 Ultra se retrouve à la 6ème place du classement DxOMark

Il se retrouve ainsi à égalité avec le Honor View 30 Pro à la sixième place du classement. Le fleuron de Samsung a été battu par le Huawei Mate 30 Pro 5G, le Xiaomi Mi 10 Pro, le Find X2 Pro d’Oppo, le Honor 30 Pro+ et le Huawei P40 Pro. Le dernier né de Huawei conserve donc la première place du top.

DxOMark a notamment apprécié l’exposition, le rendu des couleurs et des détails et « l’impressionnant effet bokeh en mode Portrait » du Galaxy S20 Ultra. Le test mentionne aussi la grande plage dynamique de l’appareil et la bonne gestion du bruit. Polyvalent, le smartphone séduira la plupart des utilisateurs. Néanmoins, « des problèmes de zoom rapproché, d’autofocus lent dans des conditions de faible luminosité et de photos de nuit légèrement décevantes » empêchent Samsung d’atteindre l’excellence. On notera néanmoins que la firme a déployé de nombreuses mises à jour pour corriger l’autofocus de l’appareil.

Le laboratoire regrette aussi des problèmes d’exposition lors des photos de nuit, des artefacts dans les images zoomées et une balance des blancs hasardeuse. Sur le terrain de la vidéo, DxOMark loue « l’exposition ciblée et précise en cas de faible luminosité », l’absence de bruit et une bonne stabilisation. Par contre, le terminal pèche par « une plage dynamique limitée », des « effets de mouvement visibles » et des changements de teinte visibles. Dans ces conditions, le laboratoire estime que le S20 Ultra « ne définit pas de nouveaux standards pour la qualité photo des smartphones », contrairement au P40 Pro de Huawei.

Source : DxOMark