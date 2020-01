Galaxy S20 Ultra : 16 Go de RAM et batterie 5000 mAh, Samsung prépare un vrai monstre !

Le Galaxy S20 Ultra continue de livrer ses secrets. D’après les informations obtenues par un leaker réputé, le smartphone haut de gamme serait équipé de 16 Go de mémoire vive et d’une imposante batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 45W. Dans la foulée, une fuite est venue lever le voile sur la fiche technique complète de son quadruple capteur photo.

Max Weinbach continue sur sa lancée ! Quelques heures après avoir mis en ligne les premières photos volées du Galaxy S20+, le leaker a révélé plusieurs points clefs de la fiche technique du Galaxy S20 Ultra, le modèle le plus haut de gamme. Selon lui, Samsung proposera 128 Go, 256 ou 512 Go d’espace de stockage interne.

Côté mémoire vive, les acheteurs pourront opter entre 12 Go ou 16 Go de RAM. Le Galaxy S20 Ultra serait donc le premier smartphone à profiter de 16 Go de mémoire vive. Comme annoncé, le constructeur équipera tous les modèles de 12 Go de RAM, même le Galaxy S20. Toujours selon Max Weinbach, le Galaxy S20 Ultra serait équipé d’un tiroir microSD permettant d’ajouter jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire. Dans son tweet, le leaker laisse sous entendre que les autres variantes pourraient faire l’impasse sur le port.

L’autonomie du smartphone serait confiée à une grosse batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide de 45 W. Selon lui, cette technologie devrait permettre de recharger complètement l’accumulateur en seulement 74 minutes. De ce côté là, Samsung pourrait donc enfin rattraper son retard.

Côté photo, Samsung miserait sans surprise sur un capteur photo principal de 108 MP. Le fabricant aurait choisi de réserver ce module à la variante Ultra. Dans un tweet, Ice Universe, un autre leaker, abonde dans le même sens. Il en profite pour révéler la fiche technique de l’appareil photo des Galaxy S20 :

En attendant de plus amples informations, on vous encourage à prendre cette fuite avec un peu de recul. Pour rappel, Samsung présentera les Galaxy S20 accompagné du Galaxy Fold 2 lors d’une conférence prévue à San Francisco le 11 février 2018. On vous en dit plus dès que possible. Que pensez-vous de la fiche technique du S20 Ultra ? Allez-vous craquer pour la version 16 Go de RAM ? Est-ce vraiment utile dans un smartphone ? On attend votre avis dans les commentaires.

