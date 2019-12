Galaxy S11 : Samsung dit tout sur le capteur photo 108 MP

Les Galaxy S11 promettent de faire des merveilles en photographie grâce à un module photo principal de 108 mégapixels. Plusieurs mois avant le lancement des smartphones, Samsung a révélé plusieurs détails sur le fonctionnement de ce capteur photo.

On le sait déjà depuis plusieurs mois : les Galaxy S11 et Galaxy S11+ sont équipés d’un capteur photo principal de 108 mégapixels. Il s’agirait d’une version améliorée de l’ISOCELL Bright HMX conçu en partenariat avec Xiaomi. Dans un billet posté sur son blog officiel, Samsung a levé le voile sur certaines caractéristiques du Bright HMX. Dans la foulée, la firme a posté une courte vidéo dédiée au module sur sa page YouTube (à voir ci-dessous).

Comme le souligne Samsung, il s’agit du premier module du marché à dépasser les 100 millions de pixels. C’est aussi le premier capteur pour smartphone plus grand que 1/1,3 pouces. A titre de comparaison, le Galaxy S10+ est doté d’un capteur principal de 1/2,5 pouces. Même son de cloche du côté des Galaxy Note 10. Côté concurrence, le Mate 30 Pro est équipé d’un module principal de 1/1,7 pouces et d’un capteur de 1/4 pouces. De son côté, l’iPhone 11 Pro compose avec un capteur de 1/2,55 pouces. Pour rappel, plus un capteur est imposant plus il laisse passer les faisceaux lumineux. Dans ces conditions, le Galaxy S11 devrait réussir de meilleures photographies en basse luminosité.

Samsung assure que le capteur photo est accompagné de la technologie Smart-ISO. Cette technologie adapte la sensibilité ISO en fonction de la lumière. En plein jour, le capteur proposera une sensibilité plus faible. Une fois la nuit tombée, le module passera à une sensibilité plus élevée automatiquement. Cette astuce permet de réduire le bruit et d’obtenir une meilleure plage dynamique.

Enfin, Samsung mise aussi sur la technologie Tetracell pour combiner les informations de 4 pixels de 0.8um en 1,6um afin d’obtenir une image de 27 MP plus lumineuse dès que nécessaire. Cette technologie a déjà fait ses preuves sur les autres capteurs photo développés par Samsung. Comme d’autres fabricants, la firme s’appuie en fait sur le pixel binning, une technique consistant à associer plusieurs pixels adjacents pour améliorer les qualités d’un cliché. On vous en dit plus dès que possible sur les Galaxy S11 de Samsung.