Galaxy S11 (S20) : Samsung proposerait l’écran 120 Hz sur les 3 variantes

Tous les Galaxy S11 (S20) de Samsung seront équipés d’un écran 120 Hz, révèle un leaker. D’après la fuite, le constructeur a l’intention de proposer l’écran 120 Hz sur toutes les variantes (S20, S20+ et S20 Ultra) de cette année. On fait le point sur les dernières informations disponibles.

Ce dimanche 5 janvier 2020, Ice Universe, célèbre leaker réputé, a une nouvelle fois évoqué les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra sur son compte Twitter. Selon lui, les trois variantes seront sublimées d’un écran au taux de rafraîchissement de 120 Hz, déjà aperçu dans le code de la dernière beta de la surcouche One UI 2.0. Bonne nouvelle : Samsung n’aurait donc pas choisi de réserver cette nouvelle fonctionnalité aux variantes les plus haut de gamme de son nouveau lineup. Dans l’attente de plus amples informations, on vous invite à prendre cette énième fuite avec un certain recul.

Samsung permettra de régler l’écran 120 Hz

Quelques heures plus tard, un rapport de nos confrères de SamMobile est venu confirmer l’intégration d’un écran 120 Hz sur les Galaxy S11. Le média spécialisé affirme que Samsung permettra aux utilisateurs d’un S20 de switcher rapidement entre une fréquence de 60 Hz et un taux de 120 Hz.

Sans surprise, les usagers soucieux d’économiser la batterie de leur smartphone opteront pour l’écran 60 Hz. Lors d’une session de gaming, les utilisateurs pourront réactiver l’écran 120 Hz en quelques clics. Aux dernières nouvelles, Samsung proposera aussi un mode automatique qui adapte la fréquence de l’écran en fonction de certains critères restés inconnus pour le moment.

Pour rappel, Samsung présentera les Galaxy S20 accompagné du Galaxy Fold 2 lors d’une conférence à Francisco le 11 février prochain, soit quelques jours avant l’ouverture du MWC (Mobile World Congress) de Barcelone. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet.

