Diablo 2 Resurrected : date de sortie, nouveautés, plateformes, tout ce qu’il faut savoir

Diablo 2 va avoir le droit à une version revue et corrigée. Blizzard souhaite en effet donner un coup de jeune à son hack and slash mythique dès cette année. Date de sortie, plateformes, prix, on vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce nouveau titre.

Diablo 2 Resurrected est sans conteste l’un des titres les plus attendus de l’année. Dès son annonce lors de la Blizzcon de février, il a suscité l’engouement. Il est vrai que la vidéo de présentation donne très envie. C’est le studio Vicarious Vision, qui a déjà œuvré sur le remake des Tony Hawk, qui est à l’œuvre ici. Il ne s’agit pas d’un remake, ni d’un simple remaster graphique. En réalité, il se situe un peu entre les deux. Il sera possible de profiter de l’expérience originale, mais avec une sérieuse remise à niveau technique. Cela paraît un peu flou, comme ça, mais on vous explique tout dans ce dossier.

Blizzard ne compte pas répéter les erreurs du passé, notamment avec le remaster de Warcraft 3 qui n’avait pas vraiment convaincu les fans. C’est pour ça que Diablo 2 Resurrected sera vraisemblablement plus soigné, ce qui augmente encore plus les attentes. De plus, les premiers avis des journalistes ayant pu y jouer sont dithyrambiques. La confiance est donc de mise.

Bien entendu, de nouvelles infos pourraient apparaître avec le temps et nous modifierons ce dossier en conséquence. Il est donc amené à évoluer.

🔥Qu’est-ce que Diablo 2 ?

En 1997, le studio Blizzard North sort le premier Diablo, un hack and slash sombre et gothique qui connaît rapidement un engouement phénoménal. Le but ? Choisir un héros et descendre dans les profondeurs des catacombes de Tristram pour affronter le terrible Diablo, le seigneur de la terreur.

Devant un tel succès, Blizzard se met tout de suite à plancher sur une suite, sobrement nommée Diablo 2. Elle sort en 2000 et améliore en tout point le premier jeu. Le gameplay est enrichi, l’univers étoffé, les environnements variés, bref, c’est une réussite totale. En 2001, le jeu accueillera une extension : Lord of Destruction. Diablo 2 a marqué les esprits, à tel point qu’il est considéré comme le meilleur hack and slash de l'histoire. Depuis, Blizzard a sorti Diablo 3 en 2012, puis son extension Reaper of Souls en 2014, mais ce dernier n’a jamais réussi à remplacer le deuxième épisode dans le cœur des joueurs.

C’est pourquoi le studio a décidé de lui redonner une seconde vie avec cette version Resurrected. Elle proposera ce qui a fait le succès du titre original, mais en reprenant pratiquement de zéro la partie graphique. Nous allons voir ça de plus près un peu plus loin.

🗓Quand sort Diablo 2 Resurrected ?

Diablo 2 Resurrected n’a pas encore de date de sortie officielle. Comme d’habitude chez Blizzard, ce sera « when it’s done » (quand ce sera fini). Toutefois, on sait que le jeu sortira en 2021, le site officiel assurant une commercialisation au plus tard en décembre.

Blizzard a en effet lancé sa première alpha technique pour des joueurs triés sur le volet. Elle sera suivie par d’autres, puis par des bêtas fermées et publiques. En tout cas, c’est le procédé habituel. Tout cela ne devrait durer que quelques mois, le jeu étant déjà très avancé. Les paris sont donc ouverts, mais pour notre part, nous le voyons bien sortir aux alentours de la rentrée.

🎮Sur quelles plateformes sort Diablo 2 Resurrected et à quel prix ?

Diablo 2 Resurrected 2 sortira sur à peu près toutes les plateformes actuelles. Il sera bien évidemment sur PC, mais aussi sur consoles : Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5. Si vous êtes du genre nomade, sachez qu’il sera également publié sur Nintendo Switch.

Si le jeu est à la base pensé pour le combo clavier/souris, le gameplay à la manette est tout à fait adapté, voire plus agréable sur certains points. Diablo 3 a par exemple été décliné avec succès sur consoles, Switch incluse ! Fait très intéressant, la progression sera liée à votre compte Blizzard : vous commencez une partie sur PC et vous pouvez la reprendre sur Switch sans problème.

Pour le moment, nous avons seulement le prix de la version PC : 39,99 euros, mais il ne devrait pas beaucoup différer sur les autres plateformes. Notons qu’une version Prime Evil, qui inclut aussi Diablo 3 et tout son contenu, sera également commercialisée à 59,99 euros.

🆕Quels seront les changements ?

Nous vous disions plus haut que Diablo 2 Resurrected était à mi-chemin entre le remake et le remaster et il est temps d’expliquer pourquoi. Il faut savoir que cette nouvelle version sera quasiment la même que celle sortie en 2000. Le gameplay, toujours efficace, ne bouge quasiment pas d’un iota. Quasiment, car de très rares modifications ont été apportées pour plus de confort, comme un sac plus grand ou des menus retravaillés.

Cependant, le jeu n’a graphiquement plus rien à voir. En effet, Vicarious Visions est reparti de zéro pour nous offrir un aspect visuel repensé et une réinvention qui se veut fidèle au titre original. Diablo 2 Resurrected est donc bien le vieux jeu que vous avez connu, mais dans un nouvel écrin. Il sera possible de jouer en 4K et 144 FPS… et même sur votre écran 21 :9 sur PC. Elle n’est pas belle, la vie ?

Le studio a eu la bonne idée de vous permettre de passer des nouveaux graphismes aux anciens instantanément grâce à l’appui d’une simple touche. Cela permet de constater le travail accompli et de voir qu’à part le visuel, rien n’a changé dans l’agencement des décors et dans l’ambiance. Notons que ce nouveau titre sera tellement fidèle à l'original qu’il sera même possible de reprendre sa vieille sauvegarde pour continuer un perso ! Précision importante : Diablo 2 Resurrected comprendra le contenu du jeu de base ainsi que de son extension Lord of Destruction.

Bref, une révolution visuelle, mais un jeu fidèle, voilà la philosophie de Diablo 2 Resurrected.

❓Quel avenir pour la franchise Diablo ?

Diablo va revenir en force dans les prochaines années. En effet, Diablo 2 Resurrected n’est que l’un des trois jeux attendus se déroulant dans l’univers de Sanctuaire. Voici les autres titres Diablo qui arriveront dans le futur :

Diablo Immortal : plus connu pour avoir créé un bad buzz lors de la Blizzcon 2018 que pour ses qualités vidéoludiques, Diablo Immortal est toujours bien prévu. Il s’agit d’un jeu mobile qui se placera chronologiquement entre Diablo 2 et Diablo 3. Blizzard a voulu ici retranscrire le gameplay du troisième volet sur nos téléphones et lui apporter un aspect MMORPG. Pour le moment, Diablo Immortal n’a pas de date de sortie précise, mais Blizzard a indiqué qu’il serait disponible au cours de l’année 2021.

Diablo 4 : le quatrième volet a été présenté en grande pompe lors de la Blizzcon 2019 via une vidéo à couper le souffle.

Depuis, il se fait discret, même si nous avons eu le droit à la présentation d’un nouveau personnage, la voleuse, lors de la Blizzcon 2021, ainsi qu’à quelques séquences de gameplay. Diablo 4 veut renouer avec l’ambiance du deuxième épisode tout en se voulant plus moderne dans son gameplay. Ainsi, nous retrouverons vraisemblablement la nervosité du troisième volet dans les combats ainsi que la présence d’un monde ouvert. Pour ce qui est de la date de sortie, Blizzard a annoncé qu’il prenait son temps. Une chose est certaine, il ne sera pas commercialisé en 2021. S’il sort en 2022, nous pourrons nous estimer chanceux…

Voilà tout ce qu’il y a à savoir sur Diablo 2 Resurrected pour le moment. Bien entendu, nous mettrons ce dossier à jour si de nouvelles informations apparaissent. Restez à l’affut !