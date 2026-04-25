Internet se prépare à l’arrivée des ordinateurs quantiques : pourquoi votre sécurité devra évoluer ?

L’arrivée des ordinateurs quantiques pourrait changer profondément les pratiques en matière de sécurité en ligne. Les géants de la tech s’y préparent déjà, et les internautes devront également faire évoluer leurs habitudes. Il est donc important de se préparer dès maintenant à cette nouvelle ère.

Le chiffrement est l’un des piliers de la sécurité en ligne. Il utilise des systèmes de cryptographie qui rendent les données illisibles par qui tenterait de les intercepter. C’est ce qui permet de protéger vos transactions en ligne, vos mots de passe ou encore vos messages privés.

Les systèmes de chiffrement, bien qu'ils soient très solides aujourd’hui, n’ont pas été conçus pour résister à la puissance de calcul des ordinateurs quantiques. Il va falloir s'adapter à ces super-machines dans les années à venir.

Google a d'ailleurs publié une feuille de route de sa migration vers la cryptographie post-quantique d'ici 2029. En d'autres termes, il faut se préparer maintenant.

Pourquoi le chiffrement actuel ne résistera pas aux ordinateurs quantiques

Les bits, c’est-à-dire les chiffres 0 et 1 représentent la base de l’informatique traditionnelle. Avec les ordinateurs quantiques par contre, c'est le qubit (quantum bit). Là où un bit classique ne peut prendre qu’une seule valeur à un instant donné (0 ou 1), un qubit peut être 0 et 1 en même temps grâce au principe de la superposition propre à la physique quantique.

Cette particularité permet aux ordinateurs quantiques d’opérer à une puissance incroyablement plus élevée par rapport aux machines actuelles. Pour vous donner une idée de la différence d’échelle, un calcul qui prendrait des milliards d’années avec un ordinateur classique pourrait être traité en un temps infiniment plus court par un ordinateur quantique avancé.

C’est là que réside le danger pour certains standards de sécurité actuels, notamment les algorithmes de chiffrement asymétrique comme RSA. Ce dernier est largement utilisé pour sécuriser les échanges sur Internet, via le protocole HTTPS. Alors qu’il est quasiment impossible à casser par les ordinateurs classiques, ce chiffrement devient vulnérable à la puissance de calcul des machines quantiques.

Les normes plus avancées, comme AES-256, devraient rester solides pendant encore plusieurs années. Leur niveau de sécurité va théoriquement baisser, mais pas au point de remettre en cause leur efficacité. Du moins, dans un avenir proche. Pour autant, les géants du numérique prennent les devants et développent déjà des systèmes de chiffrement dits post-quantiques.

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Chiffrement post-quantique : une nouvelle génération d'algorythmes

Les acteurs de la tech ne se reposent pas sur leurs lauriers. Les chercheurs en sécurité travaillent depuis plusieurs années sur l’évolution des normes de sécurité pour s’adapter à l’ère des machines quantiques. Une nouvelle forme de chiffrement est ainsi en train d’émerger et est basée sur la cryptographie post-quantique.

Celle-ci utilise une nouvelle génération d'algorithmes de chiffrement conçus pour résister à la puissance des ordinateurs du futur. On passe donc des approches comme la factorisation de grands nombres premiers — utilisée notamment par RSA — à de nouveaux algorithmes qui s'appuient sur des problèmes mathématiques bien plus complexes.

Ce type de chiffrement est beaucoup plus difficile à casser, même par des machines ultrapuissantes. Les premiers algorithmes post-quantiques ont été officialisés dès 2024, notamment ML-KEM (anciennement CRYSTALS-Kyber) pour l'échange de clés, ainsi que ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium) pour les signatures numériques. Ces standards marquent le passage vers des normes beaucoup plus adaptées aux ordinateurs quantiques.

Des solutions déjà disponibles pour anticiper dès maintenant

Sans attendre que les machines quantiques entament leur révolution, comme c’est le cas de l’intelligence artificielle aujourd’hui, certains acteurs de la cybersécurité se sont déjà préparés à répondre aux défis de cette nouvelle étape.

NordVPN est l’un des premiers, sur le marché des VPN, à intégrer le chiffrement post-quantique dans sa solution. Pour le moment, il fonctionne uniquement avec le protocole NordLynx et est optionnel. L’option est désactivée par défaut, mais vous pouvez l’activer sur Android, iOS, Windows, Linux ou encore macOS en allant dans les réglages.

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Au-delà des VPN, l’ensemble de l’écosystème numérique évolue déjà : les navigateurs comme Chrome, Firefox et Safari; les services de messagerie sécurisée comme Signal et WhatsApp; ou encore les gestionnaires de mots de passe commencent à implémenter des protections conçues pour faire face aux enjeux de l’ère quantique. Tout cela, sans que les utilisateurs ne s’en rendent compte.