Spider-Noir : date de sortie, histoire, casting, tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle série avec Nicolas Cage

C’est sans doute l’un des projets les plus intrigants de l'univers Marvel. Après avoir prêté sa voix au personnage dans le film d'animation Into the Spider-Verse, Nicolas Cage va enfin incarner le Spider-Noir en chair et en os. Dans ce dossier, on fait le point sur tout ce qu’il y a à savoir sur la future série que l’on retrouvera sur Amazon Prime Video. Histoire, personnages, casting, date de sortie, on vous dit tout sur ce projet qui s'annonce comme un polar sombre et stylé.





La mythique version alternative de l'homme-araignée va avoir droit à sa propre série télévisée. Mais attention, si vous avez l'habitude de voir un Peter Parker lycéen sauter de gratte-ciel en gratte-ciel sous le soleil, préparez-vous à un choc. Spider-Noir nous plonge dans le New York des années 30, en pleine Grande Dépression. Avec une esthétique inspirée des films noirs des années 1930 et un casting prestigieux, la série suscite déjà une énorme attente chez les fans.

Quand sera diffusée la série Spider-Noir ?

La série Spider-Noir est attendue pour une diffusion mondiale à partir du 27 mai 2026.

En attendant, n’hésitez pas à jeter un œil à cette première bande-annonce, qui promet une série décalée et portée par un Nicolas Cage au sommet de sa forme dans un univers sombre ultra-stylisé.

Combien d'épisodes comptera Spider-Noir ?

Cette première saison se composera de huit épisodes d'une heure environ. Pour renforcer l'aspect polar à l'ancienne, il sera possible de visionner chaque épisode en couleurs ou dans une version en noir et blanc.

Sur quelle plateforme sera diffusée la série Spider-Noir

En France, c'est sur la plateforme Prime Video que les spectateurs pourront découvrir cette nouvelle adaptation. Ce projet est développé par Amazon MGM Studios en collaboration avec Sony Pictures Television, qui possède les droits des personnages liés à Spider-Man. La série s’inscrit dans la stratégie d’Amazon de produire des séries basées sur de grandes licences, à l’image de Fallout ou Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Qui est au casting de la série Spider-Noir ?

Le choix de l'acteur principal est sans doute l'argument majeur de la série. C’est Nicolas Cage qui reprend son rôle de Spider-Noir, mais cette fois en chair et en os. Spider-Noir marque le premier rôle principal de Nicolas Cage dans une série télévisée. Pour l'occasion, l'acteur incarne un détective vieillissant et malchanceux qui doit renouer avec son identité de super-héros pour sauver une ville rongée par le crime.

Pour l'épauler dans ce New York des années 30, on retrouve un casting solide :

Lamorne Morris (vu dans New Girl) prête ses traits à Robbie Robertson, un journaliste ambitieux du Daily Bugle et allié fidèle de Ben.

Brendan Gleeson joue le grand méchant de l'histoire, un redoutable chef mafieux connu sous le nom de Silvermane.

Li Jun Li campe le rôle de Cat Hardy, une chanteuse de cabaret élégante dont le rôle exact dans l'enquête reste encore mystérieux.

Jack Huston incarne quant à lui Flint Marko, une brute épaisse plus célèbre sous son alias de “l'Homme-Sable”.

On retrouve également Abraham Popoola dans le rôle d'un vétéran de la Grande Guerre, ainsi que de nombreux seconds rôles pour donner vie à cette fresque urbaine sombre et corrompue.

Peut-on espérer une suite ou d'autres saisons ?

Pour le moment, Spider-Noir est présentée comme une mini-série composée d'une seule saison de huit épisodes. Il n'y a donc aucune confirmation officielle concernant une saison 2 et le projet semble avoir été conçu comme un récit complet.

Cela dit, comme c'est souvent le cas avec les productions Amazon et Sony, l'avenir dépendra du succès critique et public de cette première salve d'épisodes. Si l'audience est au rendez-vous et que Nicolas Cage souhaite poursuivre l'aventure, une suite est tout à fait possible.

De quoi va parler la série Spider-Noir ?

L'histoire se déroule à New York dans les années 30, en pleine Grande Dépression. On y suit un détective privé fatigué qui, après avoir abandonné son rôle de justicier, est forcé de reprendre du service. Dans une ville marquée par le crime, les gangs et les injustices, il mène des enquêtes tout en essayant d’oublier son passé de héros. La série mettra l’accent sur les enquêtes, l’ambiance sombre et le quotidien d’un héros plus âgé, plus fatigué, et confronté aux conséquences de ses choix. La série adopte un ton très sombre, loin de l'humour habituel des films de super-héros.

La grande différence avec les versions classiques est l'identité du héros, qui ne s'appelle pas Peter Parker mais Ben Reilly. Ce personnage, connu sous le nom de “The Spider” et marqué par ses échecs, se démène dans une ville rongée par la violence.

Qui est Ben Reilly ?

Pour cette série, oubliez Peter Parker. Le choix s’est porté sur Ben Reilly, un personnage qui permet de repartir sur des bases totalement neuves. Ici, pas de lien avec les films que vous avez déjà vus, c’est une version indépendante de l’homme-araignée.

On découvre un homme plus âgé, marqué par la vie et ses erreurs passées. On s’éloigne ici du héros “grand public” pour découvrir un protagoniste plus solitaire, parfaitement adapté à l'univers sombre de la série.

Quelles sont les origines du personnage dans les comics ?

Dans les bandes dessinées, Spider-Noir apparaît pour la première fois en 2009. L'idée était de transposer le héros dans un univers très sombre. Contrairement au Peter Parker classique qui gagne ses pouvoirs par accident, cette version reçoit ses capacités d'une divinité araignée mystique après avoir été mordu par une araignée importée illégalement. Dès le départ, le personnage est beaucoup plus violent et il n'hésite pas à utiliser des armes à feu pour éliminer les criminels, ce qui en fait un justicier bien plus radical que l'original.

Quelles sont les différences avec les autres Spider-Man ?

La plus grosse différence, au-delà de l'époque, c'est l'absence totale de gadgets technologiques. Ici, pas de lance-toiles high-tech ou de costume intelligent, le héros compte surtout sur ses poings, son revolver et son sens de la déduction. C'est aussi un personnage beaucoup plus politique qui se bat contre des injustices sociales réelles, comme l'exploitation des ouvriers ou la montée du fascisme dans les années 30.

Un lien avec les films d'animation ?

C’est la question que tout le monde se pose. Même si c’est Nicolas Cage qui reprend le rôle, ce Ben Reilly n’est pas le même que celui des films Spider-Verse. La série se déroule dans son propre univers, totalement indépendant. C’est une version “live” qui repart de zéro. Pas besoin donc d'avoir vu les films d'animation pour comprendre l'histoire, même si le clin d'œil au niveau du casting fera plaisir aux fans.

Quel style visuel pour la série ?

Pour coller à l’ambiance des années 30, la production a fait un choix original : la série sera disponible en deux versions. Vous pourrez choisir de la regarder entièrement en noir et blanc pour une immersion totale dans le style “vieux polar”, ou en couleurs. Le noir et blanc n'est pas qu'un simple filtre, il a été travaillé dès le tournage pour jouer sur les ombres et les contrastes, comme dans un vieux film de détective.

Des ennemis réinventés

Silvermane (Brendan Gleeson) est ici un puissant chef mafieux de New York. De son côté, Flint Marko, alias l'Homme-Sable (Jack Huston) s'éloigne du monstre de sable classique pour devenir un tueur à gage au service du crime organisé. On croisera aussi une version de Black Cat nommée simplement “Cat”, une chanteuse de cabaret qui entraîne le héros dans des intrigues souterraines. Les ennemis sont tous plus réalistes, souvent des brutes au service de la mafia. L’idée est de garder un pied dans le fantastique tout en restant crédible pour un récit policier.