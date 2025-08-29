La saison 2 de Daredevil Born Again accueillerait ce super-héros Marvel, un indice laisse peu de place au doute

Alors que la saison 2 de la série Daredevil Born Again approche, son casting se précise. Il semble qu'un certain super-héros y fera son entrée. Voici ce qui le laisse fortement penser.

La série Daredevil Born Again diffusée sur Disney+ a marqué les esprits. Sans compromis, viscérale, elle a signé avec brio le retour de l'avocat justicier sur le devant de la scène après 7 ans d'absence. Mais Matt Murdock n'est pas le seul a s'être retrouvé sous le feu des projecteurs. Le trio est au complet avec Foggy Nelson et Karen Page, même si les scénaristes ne leur ont pas accordé une importance égale. Quant à la saison 2, elle promet d'agrandir le casting avec des personnages que l'on n'avait pas vu depuis longtemps.

Attention, nous allons légèrement spoiler la fin de Daredevil Born Again saison 1 ainsi que celle d'une autre série Marvel. Lors du dernier épisode, un Matt Murdock défait admet qu'il a besoin d'aide pour lutter contre sa Némésis Wilson Fisk. Nous savons déjà qui lui prêtera main forte puisque l'héroïne Marvel Jessica Jones épaulera Daredevil dans la saison 2. Et visiblement, elle ne sera pas la seule si l'on en croit un post publié sur X (Twitter) le 28 août.

Ce super-héros Marvel rejoindrait le casting de Daredevil Born Again saison 2

Il s'agit d'une annonce concernant le Comic Con de New-York, grand rassemblement autour des comics et leurs dérivés qui aura lieu du 9 au 1 octobre 2025. On apprend qu'il accueillera “les héros et vilains de New-York“, en l’occurrence Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Krysten Ritter, Vincent D’Onofrio… et Mike Colter, alias Luke Cage. Étant donné qu'il est entouré d'acteurs et actrices présent dans la série Daredevil Born Again, on peut facilement supposer qu'il en fera partie lui aussi.

Rappelons que Luke Cage a eu droit à sa propre série sur Netflix. Elle s'est arrêtée en 2018 sur un cliffhanger jamais résolu. Après avoir battu Mariah Dillard, l'antagoniste principale, Luke Cage devenait le patron de la boîte de nuit Harlem's Paradise, et de fait le nouveau patron du crime à Harlem.

On sait que c'est toujours le cas au moment où se déroule Daredevil Born Again puisqu'un panneau publicitaire pour le Harlem's Paradise est visible dans la série. Reste à voir si le héros n'a pas basculé de l'autre côté depuis le temps. Réponse l'an prochain avec la diffusion de Daredevil Born Again saison 2 en mars 2026 sur Disney+.