eSIM pour le Maroc : ne galérez plus jamais avec l’internet mobile en voyage avec Ubigi

Au Maroc, le roaming avec votre forfait français peut vite tourner au cauchemar. Ubigi propose une eSIM qui vous connecte sur les meilleurs réseaux du pays, dès l'atterrissage et sans mauvaise surprise.

Vous partez au Maroc et vous comptez sur votre forfait français pour rester connecté ? Mauvaise nouvelle : le Maroc est hors zone Europe, ce qui veut dire que le roaming vous coûtera cher, quand il fonctionne. Comment profiter de votre smartphone au Maroc ? Ubigi propose une alternative avec son eSIM dédiée au Maroc, soit une carte SIM qui vit directement dans votre téléphone, sans support physique : vous l'achetez en ligne, vous scannez un QR code reçu par e-mail avant de partir (ou activez en un clic dans l’app), et voilà, vous pouvez profiter de vos services mobiles pendant votre séjour au Maroc.

Découvrir l’eSIM Ubigi pour voyager au Maroc

Les forfaits démarrent à 6 euros pour 1 Go sur 7 jours et montent jusqu'à 45 euros pour un accès illimité sur 15 jours. Et bonne nouvelle : sur votre premier achat, le code PHONANDROID vous donne 10 % de réduction.

Les réseaux Orange et Maroc Telecom pour couvrir tous les pays

Vous avez peur d’avoir quand même une mauvaise connexion ? Pas d’inquiétudes. Ubigi s'appuie sur Orange Maroc et Maroc Telecom, les deux opérateurs qui couvrent le mieux le territoire marocain. Que vous soyez à Marrakech pour visiter la médina, à Casablanca pour un déplacement professionnel ou dans une ville secondaire, votre téléphone bascule automatiquement sur le meilleur signal disponible entre les deux réseaux.

Pas de configuration manuelle, pas de réseau à sélectionner dans les paramètres. Et si votre quota de données arrive à épuisement avant la fin du séjour, vous pouvez recharger directement depuis l'application Ubigi, sans avoir besoin de connexion WiFi ou même de données restantes pour le faire tant que vous avez un profil eSIM Ubigi actif.

SmartStart, partage de connexion, suivi en temps réel

Vous avez peur de galérer à l'aéroport sans réseau ? La technologie SmartStart d'Ubigi active votre forfait automatiquement dès l'atterrissage. Vous sortez de l'avion, vous avez du réseau, sans rien toucher. Pas besoin de chercher le Wi-Fi de l'aéroport pour envoyer un message ou prévenir votre famille que vous êtes bien arrivé. Vous suivez votre consommation en temps réel depuis l'application Ubigi, disponible sur iOS et bien sûr Android, ce qui vous permet de doser votre usage selon la durée de votre séjour.

Le forfait est prépayé, donc pas de mauvaise surprise en fin de mois : vous utilisez exactement ce que vous avez acheté, rien de plus. Et si vous voyagez en famille ou entre amis, le partage de connexion est autorisé. Vous pouvez donc connecter une tablette ou un ordinateur portable à votre téléphone, ou faire profiter vos proches de votre data sans que chacun ait besoin de souscrire son propre forfait.

Profiter de -10% avec le code PHONANDROID

Au final, le Maroc sans galère de réseau, ça peut bel et bien exister. Ubigi le prouve avec son eSIM qui s'appuie sur les deux meilleurs opérateurs du pays, s'active toute seule à l'atterrissage et se recharge en quelques secondes si besoin. Pour votre premier achat, le code PHONANDROID vous donne 10 % de réduction. Autant en profiter avant de partir.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ubigi.