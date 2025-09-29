Vision Quest : voici de quoi parlera la suite de WandaVision sur Disney+

Attendue pour 2026, Vision Quest se dévoile un peu plus grâce aux révélations de Paul Bettany sur les thèmes abordés par la série de Disney+. Autant le dire de suite : ça ne sera pas forcément joyeux.

En 2021, WandaVision était la série la plus piratée de l'année, partout dans le monde. Une manière détournée de souligner le succès de la série, considérée par beaucoup comme l'une des meilleures des studios Marvel. Prenant place directement après les événements d'Avengers Endgame, elle met en scène la sorcière rouge, Wanda Maximoff, dans un univers énigmatique reprenant au départ les codes des séries télévisées d'antan.

De fil en aiguille, on comprend qu'il s'agit d'un monde fictif créé par la super-héroïne où l'homme qu'elle aime, Vision, n'est pas mort. La série se termine par la création de White Vision, une nouvelle version du personnage héritant de tous les souvenirs de l'original, et son départ pour découvrir qui il est vraiment. Une suite centrée sur lui se met en route, Vision Quest, toujours avec Paul Bettany dans le rôle principal. L'acteur nous dévoile justement de quoi elle parlera.

La suite de WandaVision abordera des thèmes forts

Confirmant que le tournage est terminé, du moins pour lui, Paul Bettany explique que la série “aborde de nombreux sujets, […] mais de la même manière que WandaVision parlait du deuil, il s'agit [ici] de traumatisme intergénérationnel en quelque sorte. Il s'agit de pères et de fils, du déni de la douleur et de sa propre vérité, et de l'acceptation de qui l'on est et de ce que l'on pourrait être“. Rappelons que WandaVision met également en scène Billy et Tommy, les fils de Wanda et Vision, également créés de toutes pièces par la sorcière.

Les deux frères joueront donc un rôle important dans Vision Quest. D'autant que Billie Maximoff est un personnage majeur du spinoff de WandaVision, Agatha All Along. De plus, de nombreux fans pensent que l'acteur Ruaridh Mollica, retenu pour jouer le rôle d'un personnage officiellement nommé “Tucker, incarnera en réalité Tommy Maximoff. Si vous avez un peu de mal à suivre, pas de panique : consultez notre guide de visionnage des films et séries Marvel sur Disney+ pour y voir plus clair.

Source : Screen Rant