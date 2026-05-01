Les propriétaires de tablettes et de pliables vont enfin être gâtés par Android 17 grâce à cette règle

Sur une tablette ou un smartphone pliant, certaines applications refusent toujours de s'adapter à l'écran. Android 17 va mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Google force désormais les développeurs à jouer le jeu.

Depuis quelques années, les tablettes et smartphones pliables gagnent du terrain dans le monde d'Android. Ces appareils offrent de grandes surfaces d'affichage pensées pour le multitâche et le confort de lecture. Pourtant, nombreuses sont les applications qui ignorent encore ces formats et restent coincées en mode portrait. Un tour d'horizon complet d'Android 17 et des smartphones compatibles résume déjà l'essentiel de la prochaine mise à jour majeure. Les utilisateurs de pliables et de tablettes sont particulièrement concernés par les changements à venir.

Cette situation agace les utilisateurs depuis des années. Avec Android 16, Google avait déjà introduit une règle obligeant les applications à s'adapter aux grands écrans. Mais les développeurs disposaient encore d'une échappatoire pour s'y soustraire. La dernière bêta d'Android 17, centrée sur la sécurité et la stabilité, confirme la disparition de cette option. Google hausse définitivement le ton à quelques semaines de la sortie finale.

Android 17 va forcer les applications à occuper tout l'espace disponible sur tablettes et pliables

Selon le blog officiel des développeurs Android, la règle est sans ambiguïté. Android 17 supprime toute possibilité de bloquer le redimensionnement des applications sur grands écrans. Concrètement, le système ignorera les instructions forçant l'affichage en mode portrait ou limitant les proportions d'écran. Google fixe le seuil à une largeur minimale de 600 dp. Ce critère englobe les tablettes et les smartphones pliables déployés. Les applications devront remplir toute la fenêtre disponible, sans bandes noires ni affichage tronqué.

Quelques exceptions subsistent néanmoins. Les jeux bénéficient d'un traitement particulier et peuvent toujours verrouiller leur orientation si nécessaire. Les smartphones classiques dont l'écran est inférieur à 600 dp ne sont pas concernés. L'utilisateur conserve également la main via les réglages de ratio d'écran. En revanche, cette règle ne s'applique qu'aux applications ciblant Android 17. Les applications abandonnées sur le Play Store conserveront leur comportement habituel, faute de mise à jour.

La sortie stable d'Android 17 est attendue pour juin 2026. Pour les propriétaires de tablettes et de pliables, ce sera une amélioration concrète et longtemps attendue. Pour Google, cela représente une étape importante vers un Android aussi fluide sur tablette que sur smartphone.