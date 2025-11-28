Monarch: Legacy of Monsters : préparez-vous à plonger dans le passé trouble du MonsterVerse, une série préquelle serait en préparation sur Apple TV

Les fans de Monarch: Legacy of Monsters savent désormais qu’ils retrouveront le MonsterVerse sur Apple TV avec une saison 2 prévue pour 2026. Mais ce qu’ils ignorent peut-être, c’est qu’une autre annonce pourrait les ravir : Apple TV aurait commandé une série préquelle.

Si vous êtes fans du MonsterVerse de Legendary, vous allez être servis. Vous le savez peut-être déjà, mais la plus grande série live-action d’Apple TV, Monarch: Legacy of Monsters, a été renouvelée pour une saison 2 et la diffusion est prévue pour février 2026.

Mais ce n’est pas cette série qui nous intéresse ici. Apple TV aurait signé pour une nouvelle série, selon le site Nexus Point News. Si elle n’a pas encore de nom – connu du moins –, il s’agirait d’un préquel, qui explorerait encore davantage le passé de Monarch.

Monarch: Legacy of Monsters : le MonsterVerse de Legendary va avoir une série préquelle

Le MonsterVerse. C’est l’univers cinématographique inauguré en 2014 avec Godzilla, qui a révélé de nouvelles versions de Kong, de Godzilla, ainsi que d’autres créatures géantes. C’est en son sein que se déroule la série d’Apple TV, Monarch: Legacy of Monsters. Si la première saison alternait entre présent et passé, son préquel s’intéresserait davantage aux premières années de Monarch.

La Guerre froide ferait office de toile de fond, la série explorant les tensions entre le pays de l’Oncle Sam et l’Union soviétique – au sein desquelles s’immisceraient évidemment les kaijus.

Puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne, on retrouverait dans ce préquel le jeune Lee Shaw, toujours campé par l’acteur Wyatt Russell – qui a récemment interprété John Walker / U. S. Agent dans Thunderbolts des studios Marvel. Côté production, Joby Harold et sa partenaire Tory Tunnell, qui étaient déjà producteurs exécutifs sur la première saison de Monarch, le seraient à nouveau. Harold en serait également le showrunner.

Toujours selon le site Nexus Point News, la production de cette série préquelle devrait commencer à Prague, l’été prochain. En attendant, les fans pourront retrouver Lee Shaw avec la saison 2 de Monarch: Legacy of Monsters – dans laquelle la version âgée du personnage, joué par Kurt Russell devrait bel et bien être de retour, malgré son sacrifice héroïque dans la saison 1.

Et on risque de ne pas avoir fini d’entendre parler du MonsterVerse de Legendary : le prochain (et troisième) crossover réunissant le Roi des Monstres et le souverain de Skull Island, déjà baptisé Godzilla x Kong: Supernova, est attendu pour 2027.