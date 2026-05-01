Dreame H12 Pro Ultra : l’excellent aspirateur laveur sans fil est à -40% pour le French Days !

Les French Days continuent avec, cette fois, une belle chute de prix sur le Dreame H12 Pro Ultra. L’aspirateur laveur de sol sans fil passe à petit prix durant cette courte période. Vous pouvez donc vous équiper pour 179 € seulement au lieu de 299 € !

Dreame H12 Pro Ultra

Le ménage peut très rapidement être une corvée, surtout avec un mauvais équipement. Heureusement, il existe des aspirateurs qui vous facilitent la tâche. Le Dreame H12 Pro Ultra ne se contente pas d’aspirer, il lave aussi efficacement vos sols en un seul passage. Vous gagnez ainsi du temps tout en profitant d’un nettoyage optimal.

Et bonne nouvelle, durant les French Days de printemps qui se déroulent cette année du 29 avril au 5 mai, vous pouvez vous offrir le Dreame H12 Pro Ultra à prix cassé. Alors qu’il est maintenant habituellement en vente à 299 €, ce qui est déjà un bon prix, Amazon le propose à 179 € seulement. Profitez-en vite avant que son prix n’augmente à nouveau !

Dreame H12 Pro Ultra : ménage simplifié et nettoyage optimal

Le Dreame H12 Pro Ultra est un aspirateur laveur haut de gamme. Grâce à une puissance d’aspiration de 16 000 Pa associée à une rotation de la brosse à 520 tours/minute, aucune saleté ne lui résiste, même celles les plus incrustées. Il nettoie efficacement les sols et vous offre ainsi un résultat optimal en un seul passage grâce aux capteurs capable d’analyser en temps réel le niveau de saleté pour ajuster automatiquement l’intensité d’aspiration.

Cet aspirateur laver de sol est doté de 2 réservoirs d’eau différents, un bac de 900 ml pour l’eau propre et un autre de de 700 ml pour l’eau usée. Avec le nettoyage automatique de la brosse à 60°C, suivi d’un séchage à air chaud de 30 minutes, l’entretien de votre appareil est facilité. Les mauvaises odeurs sont supprimées et le lessivage de vos sols reste hygiénique.

Enfin, le Dreame H12 Pro Ultra propose 3 modes de nettoyage pour correspondre à vos besoins. Le mode Auto sert pour une utilisation quotidienne, le mode Ultra pour un nettoyage en profondeur et le mode Aspiration a été conçu pour capturer également les liquides.


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