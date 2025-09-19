Daredevil Born Again aura bien une saison 3 sur Disney+, c’est officiel

Marvel met fin aux rumeurs disant que la prochaine saison de Daredevil Born Again était la dernière. L'arrivée d'une saison 3 est confirmée. On sait même quand les acteurs commenceront à tourner.

La série Marvel Daredevil Born Again a vu le jour dans la douleur. Elle est repartie de zéro alors qu'elle était bien avancée suite à une décision de Disney qui la trouvait très mauvaise. L'attente en valait la chandelle puisque le retour de Matt Murdock et sa bande fut un succès à la fois critique et commercial, selon l'expression consacrée. Une saison 2 arrive bientôt, mais déjà la question se pose : y aura-t-il une saison 3 de Daredevil Born Again ?

Non pas que les fans doutent de la qualité de la prochaine. L'inquiétude vient du discours tenu par deux des acteurs principaux : Charlie Cox (Daredevil) et Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk). Le premier qualifiait la saison 2 de “saison finale“, tandis que le second disait qu'il y avait “de bonnes chances” que d'autres suivent. Qui croire alors ? Pas besoin de jouer à pile ou face, Marvel a tranché.

Daredevil Born Again reviendra pour une saison 3

Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l'animation chez Marvel Studios, a annoncé la bonne nouvelle : “En ce qui concerne Daredevil, oui, nous avons le feu vert pour la troisième saison et nous commencerons à tourner l'année prochaine“. En 2026, les fans auront donc droit à la 2e saison de la série, puis à des nouvelles concernant la suivante, au gré des posts sur les réseaux sociaux et autres interviews de l'équipe.

Daredevil Born Again saison 2 sera diffusée en mars 2026 sur Disney+. Comme la première, elle sera longue de 9 épisodes. Le réalisateur a déjà précisé qu'il fallait la considérer comme la deuxième partie de la première saison. On y retrouvera plusieurs héros Marvel disparus des écrans depuis quelques années, comme Jessica Jones. Quant à la saison 3, si les studios restent sur le même calendrier, on peut tabler sur une arrivée au premier trimestre 2027.

