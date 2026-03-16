Cette série culte des années 2000 aura droit à une version animée, voici à quoi vont ressembler les personnages

Après une semaine de teasing, l'information est officielle : une série culte du début des années 2000 revient en animation. Un format inattendu qui se dévoile déjà avec un concept art montrant les personnages principaux.

Firefly

La fin des années 90 et le début des années 2000 est souvent vu comme une période faste pour les séries. Bien avant l'arrivée des services de streaming, beaucoup allumaient leur téléviseur pour ne pas manquer l'épisode hebdomadaire de tel ou tel titre. On pense surtout à la fameuse trilogie du samedi sur M6, qui a vu passer X-Files, Buffy contre les vampires, Le Caméléon, Charmed ou encore Stargate SG-1 pour ne citer que celles-là.

Lire aussi – Buffy contre les vampires : streamez gratuitement l’intégrale de la série culte sur cette plateforme française

À côté de ces ténors du genre, il y a une série plus atypique arrivée chez nous en 2005 sur Sci Fi. Elle a la particularité de n'avoir connu qu'une seule saison, mais de s'être très bien vendue en DVD dans les années suivantes grâce à une “fan base” très active. Le succès est tel qu'en 2005, un film continue les aventures des personnages. Presque 25 ans plus tard, il reste visiblement encore des choses à raconter puisqu'une série d'animation arrive.

Une série d'il y a plus de 20 ans revient grâce à l'animation

Vous l'avez peut-être deviné : nous parlons de Firefly. Créée par Josh Wedon, derrière Buffy contre les vampires ou plus récemment Marvel : Les Agents du SHIELD, la série se déroule en 2157. On y suit l'équipage renégat d'un vaisseau spatial de classe Firefly appelé Serenity. Elle met en scène Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher, Summer Glau ou encore Nathan Fillion, au centre de la photo ci-dessous.

Firefly version animation
La version animée des personnages de Firefly / Crédits : Deadline

Comme vous pouvez le voir, le design reprend le physique des acteurs et actrices. Nathan Fillion annonce d'ailleurs que le casting original répond présent pour chacun prêter sa voix à son personnage. La série se déroulera entre les événements de son unique saison et ceux du film Serenity de 2005. Elle sera confiée aux showrunners Marc Guggenheim (Legends of Tomorrow, Arrow) et Tara Butters (Agent Carter, Le Diable et moi). Josh Weddon n'y participera pas, mais a donné sa bénédiction. Pour le reste, il faudra attendre d'autres informations.

Source : Deadline


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