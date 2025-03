Daredevil Born Again : un personnage emblématique va faire son retour dans la saison 2

Alors que la première saison de Daredevil : Born Again bat son plein, Marvel nous réserve déjà des surprises pour la suite. Le retour annoncé d'un personnage clé soulève de nombreuses questions. Attention, spoilers.

La série Daredevil Born Again n'a pas fini de nous surprendre. Alors que la première saison n'est pas encore terminée, Marvel vient de lâcher une bombe : Foggy Nelson, le fidèle acolyte de Matt Murdock, fera son grand retour dans la saison 2. Une annonce qui a de quoi laisser les fans perplexes, étant donné que le personnage a trouvé une fin tragique dès le premier épisode de la série.

C'est Brad Winderbaum, producteur exécutif chez Marvel Studios, qui a vendu la mèche lors d'une interview accordée à Phase Hero. Selon lui, Elden Henson reprendra bel et bien son rôle de Franklin « Foggy » Nelson dans la prochaine saison. Une nouvelle qui soulève de nombreuses questions sur la manière dont les scénaristes vont s'y prendre pour ramener ce personnage d'entre les morts.

Un retour à double tranchant

Le come-back de Foggy Nelson pourrait être une excellente nouvelle pour la série, à condition d'être bien exécuté. Plusieurs pistes s'offrent aux créateurs pour réintroduire le personnage de manière crédible et intéressante. L'une d'elles serait de le faire apparaître sous forme d'hallucinations ou dans des flashbacks, permettant ainsi d'explorer plus en profondeur la relation entre Matt et son meilleur ami disparu.

Une autre possibilité serait de révéler que Foggy a en réalité simulé sa propre mort pour une raison mystérieuse. Cette théorie est alimentée par un easter egg repéré dans le premier épisode, faisant référence à un numéro de comic où Foggy feint justement son décès. Enfin, les plus audacieux imaginent un scénario impliquant la mystérieuse Substance vue dans The Defenders, capable de ramener les morts à la vie.

Cependant, le retour de Foggy Nelson comporte aussi des risques. Les scénaristes devront éviter à tout prix les ficelles trop grossières comme l'utilisation de Skrulls imposteurs ou de doubles venus du multivers. Ces solutions de facilité pourraient ruiner la crédibilité de la série et décevoir les fans.

Quoi qu'il en soit, cette annonce promet de beaux débats en perspective. Les fans devront patienter jusqu'au début de l'année 2026 pour découvrir comment Daredevil : Born Again saison 2 va gérer ce retour inattendu. D'ici là, nul doute que les théories les plus folles vont fleurir sur internet. Une chose est sûre : le diable de Hell's Kitchen n'a pas fini de nous surprendre.